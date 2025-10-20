Polska zorganizuje kolejną wielką imprezę. Poznaliśmy szczegóły

Choć Polska nie uchodzi za potęgę siatkówki plażowej, to odnosi w niej nie najgorsze wyniki. Michał Bryl i Bartosz Łosiak należą do szerokiej europejskiej czołówki, w poprzednim roku grali w fazie pucharowej turnieju olimpijskiego w Paryżu. Nie ma też wątpliwości, że dalsza promocja tej konkurencji, właśnie choćby poprzez organizowanie zawodów w naszym kraju, może tylko pozytywnie wpłynąć na jej poziom w Polsce oraz zainteresowanie, jakie wytwarza.

Polska zorganizuje kolejną siatkarską imprezę

W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Polska będzie gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Zawitają one do Starych Jabłonkach i odbędą się w dniach 12-16 sierpnia. Takie informacje zostały przekazane podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, w której uczestniczyli też przedstawiciele PZPS.

Podczas imprezy 32 reprezentacje (zarówno w kobiecym, jak i męskim turnieju) będą rywalizować na sześciu boiskach. Wokół głównego zasiądzie na trybunach nawet 4500 kibiców, co jest sporą liczbą jak na tę odmianę siatkówki. Sebastian Świderski, prezes PZPS, podkreślił, jak istotne dla jego dyscypliny będą przyszłoroczne zawody w Starych Jabłonkach.

- Nasze pary, które teraz trenują, przygotowują się w spalskich obiektach, będą miały okazję sprawdzić się z najlepszymi zespołami w Europie, więc dla nas to jest bardzo ważna impreza - stwierdził Świderski, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jak zapowiadają organizatorzy, decyzja o przyznaniu Polsce mistrzostw Europy w siatkówce plażowej ma zostać oficjalnie ogłoszona na początku listopada w Paryżu, podczas walnego zgromadzenia z udziałem wszystkich krajów członkowskich CEV.