Grbić się nie kryje. Oto co powiedział w Serbii o Polsce i Polakach

Tegoroczny sezon reprezentacyjny Polska zakończyła ze złotem Ligi Narodów i brązem mistrzostw świata. W przypadku mundialu możemy mówić o rozczarowaniu, ale jednocześnie notuje kolejny fantastyczny rok za kadencji Nikoli Grbicia. Pod wodzą serbskiego szkoleniowca Biało-Czerwoni zdobyli już w sumie osiem medali - trzy złote, dwa srebrne i trzy brązowe. Nie ma więc wątpliwości, że Grbić będzie spokojnie kontynuował pracę z naszą kadrą.

Nikola Grbić chwali Polskę i podejście do sportu

Korzystając z wolnego czasu Nikola Grbić udzielił wywiadu serbskiemu portalowi Novosti, w którym opowiedział o Polsce i Polakach. Rozpoczął od porównania naszego kraju z Włochami. - We Włoszech każdy jest trenerem. Każdy wie najlepiej, a to samo dotyczy zawodników. Przychodzisz i mówisz, jak to się robi i w Polsce mówią: "No dobra, jedziemy". A we Włoszech mówią: "Chwila, dlaczego tak jest, no, wytłumacz nam teraz". A potem muszę ich przekonać, dlaczego tak ma być. U Włochów też trzeba znaleźć potencjalnego winowajcę, jeśli coś pójdzie nie tak. W Polsce czegoś takiego nie ma. Jestem w Polsce od sześciu lat, pierwsze dwa jako trener klubowy i to zdecydowanie najlepsze doświadczenie trenerskie, jakie miałem, wliczając w to reprezentację Serbii - podkreślił Grbić.

Szkoleniowiec naszej reprezentacji doceniał także szacunek w Polsce do osiągnięć sportowych. - Kultura sportowa jest u nich bardzo rozwinięta. Kiedy zdobywa się medal, to się cieszą. To jest coś, co należy szanować. Polacy naprawdę doceniają, że zdobyliśmy medal i to jest coś, co należy szanować - zauważył.

- Myślę, że jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, których możemy [jako Serbia - przyp. red.] się nauczyć jako kraj inwestujący w sport i siatkówkę, jako federacja pod względem organizacji i zawodników pod względem zachowania, podejścia, profesjonalizmu... Oczywiście pewne rzeczy zależą też od państwa, bo nie mamy na nie wpływu, jak będą wydawane pieniądze i jak będziemy organizować i finansować sport, w tym siatkówkę - podsumował Grbić, wyróżniając inwestycje w Polsce w sport młodzieżowy.