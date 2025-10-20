Grbić ogłasza całej Serbii ws. swojej przyszłości

- Ja wiem, jak było trudno wrócić po tym półfinale z Włochami, ale czasami nie wystarczy być najlepszym, czasami przeciwnik gra swoją najlepszą siatkówkę, a czasami ma też szczęście... Jedna, dwie piłki mogą zmienić wszystko - mówił Nikola Grbić po mistrzostwach świata na Filipinach. Biało-Czerwoni mieli wielkie ambicje, a skończyło się na brązowym medalu, który również należy uznać za sukces. Nasza kadra zakończyła sezon reprezentacyjny z dwoma krążkami - ten z najcenniejszego kruszcu wywalczyła w Lidze Narodów.
Kibice zastanawiają się, jaka przyszłość czeka Grbicia i polską federację. Czy będą kontynuować współpracę? W końcu przygoda między tym selekcjonerem a Biało-Czerwonymi, jest jedną z najlepszych w historii. Przejął naszą kadrę w 2022 roku i od tego czasu drużyna wraca z każdej imprezy z medalem. Czy i na mistrzostwach świata 2027, które odbędą się w naszej ojczyźnie, Polaków poprowadzi Grbić? Jak podają media, jego umowa obowiązuje do 2028 roku, ale po 2026 jego praca może zostać poddana ocenie. Czy Serb chciałby jednak wypełnić kontrakt w całości?
To było jedno z pytań, jakie dziennikarze novosti.rs zadali trenerowi. Ten wyjaśnił, jak wygląda sytuacja. - Zgodziliśmy się, bo o to prosiłem, by po dwóch latach [od przedłużenia kontraktu, co nastąpiło w 2024 roku, przyp. red.] zobaczyć, czy będziemy kontynuować współpracę, czy nie - zaczął. - Chodzi o to, by usiąść pod koniec przyszłego sezonu i wtedy zdecydować, czy będziemy kontynuować tę samą drogę. Na razie jestem zadowolony, oni są zadowoleni, więc nie ma mowy o zerwaniu współpracy. Ale to opcja w kontrakcie, którą mamy. Jeśli chcemy kontynuować współpracę, pójdziemy dalej - uspokajał.
Tak więc, póki co, kibice nie muszą martwić się przyszłością sztabu szkoleniowego polskiej kadry. Grbić nadal ma ambicje, by prowadzić Biało-Czerwonych. Do kolekcji brakuje mu już tylko złota mistrzostw świata, którego nie udało mu się wywalczyć ani jako zawodnik, ani jako trener. A Polakom owszem. Już trzykrotnie sięgali po medal z najcenniejszego kruszcu. Tak było w 1974, 2014 i 2018 roku.
