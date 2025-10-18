Zachwycał w Polsce. 26-letni reprezentant kraju w śpiączce

Saber Kazemi to jeden z największych talentów irańskiej siatkówki. Tak mówią o nim eksperci. Odniósł już wiele sukcesów. Wywalczył m.in. klubowe mistrzostwo Azji czy mistrzostwo Iranu, a także złoto mistrzostw Azji z reprezentacją narodową. Obecnie gra dla Al-Rayan, gdzie jest jednym z filarów. Niestety w ostatnich godzinach jego karierę brutalnie przerwał... wypadek na basenie.

Saber Kazemi w stanie krytycznym. Nie do wiary, co się stało w Katarze

Już od rana w mediach pojawiły się niepokojące informacje. Po piątkowym treningu zawodnikowi miały doskwierać bóle głowy. Następnie miał zapaść w śpiączkę z powodu urazu mózgu. Obecnie przebywa w szpitalu. Nowe informacje w sprawie przekazała irańska federacja. Co takiego się wydarzyło?

"Saber Kazemi został porażony prądem podczas wchodzenia do basenu należącego do klubu Al-Rayan" - informowali działacze, których cytuje Jakub Balcerzak na X. "Stan zdrowia zawodnika uznano jako krytyczny. Kazemi reagował na wykonane testy medyczne, jednak jego ciało zostało bardzo porażone. Od kilku godzin jest w śpiączce" - czytamy dalej. Trudno więc wyrokować czy po takim wypadku Irańczyk będzie jeszcze w stanie wrócić do sportu. Nie wiadomo, do jak poważnych zmian doszło w jego mózgu. Lekarze walczą o jego życie.

Kazemi błysnął w Polsce i nie tylko

W przeszłości o Kazemim z pewnością słyszało też wielu polskich kibiców. Choć nie miał okazji grać w PlusLidze, to na naszych boiskach się pojawił. W 2022 roku wziął udział w Memoriale Huberta Wagnera. I mocno wyróżnił się na tej imprezie. Wybrano go najlepiej zagrywającym siatkarzem turnieju. A to nie jedyna nagroda indywidualna, jaką może pochwalić się 26-latek. W 2021 roku został również wybrany MVP Mistrzostw Azji, a także MVP Klubowych Mistrzostw Azji. To on poprowadził swoje drużyny do zwycięstwa.

"Kazemi jest dziś znany jako jedno z najważniejszych nazwisk w irańskiej siatkówce. Zawodnik, który wyrósł z małego miasteczka na północy kraju i kontynuował swoją drogę do najwyższego poziomu azjatyckiej i światowej siatkówki" - tak pisał o nim portal rouydad24.ir.