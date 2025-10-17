COVID-19 znów atakuje. Mecz w polskiej lidze odwołany

W 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19. Wtedy świat się innym miejscem - wprowadzono kwarantanny, wiele firm przeszło na pracę zdalną, tak samo jak szkoły, ograniczono podróże, czy też zawieszono bądź odwołano wiele wydarzeń, w tym m.in. sportowych. Wydawało się, że to wszystko już się skończyło i wszystko wróciło do normy.

Koronawirus zaatakował ŁKS Commercecon Łódź

Wirus wciąż panuje i jak się okazuje - nadal zbiera swoje żniwo. Sezon żeńskiej siatkówki dopiero się zaczął, a już jedno ze spotkań musiało zostać przełożone ze względu na zakażenia tym wirusem. Mowa o meczu ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz w Tauron Lidze. O wszystkim poinformował łódzki klub w komunikacie. "Wiemy, jak długo wszyscy czekaliśmy na pierwszy mecz tego sezonu w naszej hali. Niestety będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Mecz przeciwko Metalkasowi Pałac Bydgoszcz zaplanowany na piątek 17.10 na godz. 17:30 nie odbędzie się w tym terminie i zostanie przeniesiony" - czytamy na początku komunikatu.

Co jest powodem przełożenia tego spotkania? Jak się okazuje w klubie pojawił się koronawirus, który zaatakował drużynę. "W ciągu ostatnich trzech dni nasza drużyna została zdziesiątkowana przez chorobę COVID-19, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wystawić zdrowej 'szóstki' na boisko" - napisano.

"Dziękujemy Prezesowi Piotrowi Makowskiemu i całemu klubowi Metalkas Pałac Bydgoszcz za postawę fair play i zgodę na przełożenie tego spotkania. Jesteśmy przekonani, że relacje między klubami budowane w ten sposób i podobne rozumienie idei sportu, będą procentować i podnosić wartość TAURON Ligi" - kontynuowano.

"Cały proces porozumienia między klubami przebiegł w ciągłym kontakcie z Polską Ligą Siatkówki, co pozwoliło na szybkie wypracowanie wspólnego stanowiska, które jest akceptowalne zarówno dla obu zainteresowanych klubów, jak i PLS. To pokazuje, że gramy razem nie tylko, kiedy wszystko idzie gładko, ale też kiedy do rozwiązania są trudne sytuacje. Ze strony ŁKS Commercecon Łódź zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej podać Wam nowy termin tego spotkania. (...) Teraz skupiamy się na jak najszybszym powrocie do zdrowia, treningów i rywalizacji" - zakończono.

W pierwszej kolejce ŁKS Commercecon Łódź pokonał Uni Opole 3:1 (25:23, 25:23, 14:25, 26:24).