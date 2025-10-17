Reprezentacja Polski ma za sobą dość udany sezon. Wywalczyła dwa medale. Ten z najcenniejszego kruszcu zdobyła w Lidze Narodów. W złoto celowała też na mistrzostwach świata, ale ostatecznie musiała zadowolić się pierwszym w historii brązem. W półfinale Biało-Czerwoni przegrali z Włochami. Jednym z bohaterów sukcesu był Tomasz Fornal, który zmagał się z problemami zdrowotnymi podczas imprezy i opuścił kilka spotkań. Fani nasłuchiwali wówczas informacji o stanie siatkarza. Ale nie tylko wtedy było o nim głośno. Wiele mówiło się o Fornalu również po jego wywiadzie u Żurnalisty cztery miesiące temu.

Tomasz Fornal podzielił społeczeństwo. Wystarczyło jedno zdanie

28-latek odpowiedział tam na kilka kontrowersyjnych pytań, szczególnie w serii "szybkich pytań". Nie wszystkie poglądy Polaka przypadły kibicom do gustu. Jedną z największych kontrowersji wywołał temat aborcji. "Czy uważasz, że aborcja powinna być legalna?" - zapytał wprost prowadzący, na co Fornal odpowiedział jednoznacznie: "Uważam, że każdy powinien decydować za siebie".

Ten temat zawsze wywołuje spore poruszenie w polskich społeczeństwie i nie inaczej było w sekcji komentarzy pod wideo na YouTube. Kilka osób poparło pogląd Fornala. "Co znowu z tą aborcją. Skończcie już o niej gadać, bo już nie da się tego słuchać", "Aborcja, spoko niech każdy decyduje za siebie", "Normalny gość to i normalne odpowiedzi", "K***a zaje*****e normalny chłop. Takich ludzi brakuje w tych chorych czasach. Brawo mistrzu"- pisali.

Zdecydowanie więcej pojawiło się jednak przeciwników teorii siatkarza. "Ciekaw jak dziecko w łonie ma zdecydować za siebie", "W sprawie aborcji każdy powinien decydować za siebie, ale to jest NOWE ŻYCIE, inny człowiek, więc za niego nie można decydować. Trzeba było się zastanowić wcześniej...", "Taki trochę nie za mądry", "Oj Fornal w tym momencie stracił w moich oczach" - pisali.

Fornal przed pierwszą zagraniczną przygodą w życiu

Teraz przed Fornalem ważne wyzwania sportowe, a właściwie zupełnie nowy rozdział. Rozpoczął już przygodę z pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Tego lata przeniósł się z Jastrzębskiego Węgla do Ziraatu Bankasi Ankara. Polak wystąpił już w sparingach i pokazał się z bardzo dobrej strony. W sezonie ligowym będzie walczył z drużyną o obronę tytułu mistrza Turcji.