Pilne wieści ws. MŚ 2027. Polacy tylko na to czekali

Z medalami, ale też z dużym niedosytem wracali siatkarze reprezentacji Polski z ostatnich mistrzostw świata na Filipinach. Wszyscy marzyli o zdobyciu złotego medalu, a tymczasem Biało-Czerwoni w półfinale gładko 0:3 przegrali z Włochami. W efekcie Polacy sięgnęli po brązowe medale, wygrywając mecz o trzecie miejsce z Czechami 3:1. - Teraz wygraliśmy tylko brązowy medal, ale mam nadzieję, że za dwa lata będziemy mieć jeszcze szansę, żeby to wygrać w Polsce, przed naszymi kibicami - powiedział Nikola Grbić, trener reprezentacji po tym turnieju.

Polscy siatkarze zagrają w Gdańsku na MŚ 2027

W 2027 roku mistrzostwa świata odbędą się w Polsce. Nie ma wątpliwości, że to właśnie Biało-Czerwoni będą w gronie głównych kandydatów do zdobycia złotego medalu. W czwartek Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, które z polskich miast będzie jednym z miast gospodarzy. Będzie to Gdańsk. To właśnie tam odbędą się mecze reprezentacji Polski oraz innej grupy. W Ergo Arenie kibice zobaczą też spotkania 1/8 i 1/4 finału.

"Gdańsk będzie jednym z miast gospodarzy FIVB Mistrzostw Świata 2027 w piłce siatkowej mężczyzn! Tę świetną informację podano dziś podczas oficjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej na Pomorzu" - czytamy w serwisie X na stronie PZPS.

- Witamy w Ergo Arenie, miejscu, które jest domem polskiej reprezentacji i polskiej siatkówki. Mamy dla polskich kibiców świetną wiadomość – tutaj, na granicy Gdańska i Sopotu we wspólnej hali odbędą się mecze mistrzostw świata w 2027 roku. Wiemy, że w naszym obiekcie rozegrana zostanie faza grupowa, 1/8 i ¼ czempionatu i z tego powodu ogromnie się cieszymy. Dziękujemy za ten wybór, który traktujemy jak przejaw nie tylko zaufania, ale też długoletniej, sprawdzonej współpracy - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska na konferencji prasowej, cytowana przez oficjalną stronę Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy stać w Ergo Arenie i ogłaszać święto polskiej siatkówki. Chciałbym serdecznie podziękować Pani Prezydent i Panu Marszałkowi za pomoc w rozwoju naszej wspaniałej dyscypliny. Tutaj zaczyna się grupa polska mistrzostw świata, ale w tym miejscu równocześnie będzie grała także grupa niepolska i tym samym codziennie czekają nas przynajmniej dwa mecze fazy grupowej. Dziś możemy także zaprezentować oficjalne logo imprezy, które zostało nam przekazane przed kilkoma dniami i ogromnie cieszę się, że to właśnie tutaj możemy pokazać Państwu logotyp nachodzących mistrzostw świata - dodał Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polacy w 2027 roku będą mieć szanse na czwarte złoto w historii. Dotychczas wygrywali mistrzostwa świata w latach 1974, 2014 i 2018. W dwóch ostatnich edycjach tego turnieju najlepsi byli Włosi.

Polska już trzeci raz w historii gościć będzie mistrzostwa świata siatkarzy. Wcześniej turniej ten odbył się w Polsce w latach 2014 i 2022.