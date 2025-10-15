Ależ wieści! Polski klub wydał komunikat ws. Grbicia

- Jesteśmy rozczarowani, chcieliśmy więcej. Przepraszam was. Z drugiej strony to już ósmy turniej, gdy byłem trenerem tej drużyny i ósmy, z którego przywieźliśmy medal. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji ten medal będzie inny, najcenniejszy - tak Nikola Grbić podsumował ostatni sezon reprezentacyjny. Niebawem rozpoczną się rozgrywki klubowe, a przed ich startem jeden z zespołów PlusLigi zamieścił ogłoszenie dotyczące Serba.

Nikola Grbić niedawno zakończył sezon z reprezentacją Polski, a teraz taka informacja

Rozgrywki zainauguruje starcie Trefla Gdańsk z Barkomem-Każany Lwów, które odbędzie się w poniedziałek 20 października w Trójmieście. I to właśnie gospodarze poinformowali, że 52-latek uświetni ligowy start.

"Sezon zaczynamy z przytupem! Podczas poniedziałkowej inauguracji w ERGO ARENIE zaszczyci nas swoją obecnością Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski! Przyjdźcie razem z nami rozpocząć nowy sezon w wielkim stylu - z emocjami, pasją i gdańską energią" - przekazano w środowym komunikacie, opublikowanym o godz. 10:07.

Nikola Grbić zawita na pierwszym meczu nowego sezonu PlusLigi

Pierwsze spotkania nowego sezonu ligowego zostaną rozegrane w dniach 20-22 października, z dwoma wyjątkami. Potyczki Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Warta Zawiercie oraz Stilon Gorzów - GiEK SKRA Bełchatów zaplanowano na 29 października, czyli już po drugiej kolejce (25-28 października).

W minionym sezonie PlusLigi Barkom-Każany Lwów zajął 13. miejsce, Trefl Gdańsk był o dwie pozycje wyżej. Brąz przypadł Projektowi Warszawa, srebro Warcie Zawiercie, a mistrzowskiego tytułu będzie bronić Bogdanka Lublin.