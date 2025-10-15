Walczak podczas kariery siatkarskiej w latach 1994-1998 związana była z Calisią (obecnie Netland MKS Kalisz Volleyball), z którą na polskim podwórku osiągała spore sukcesy. W sezonach 1997, 1998 wywalczyła z tym klubem dwa mistrzostwa Polski. Z kolei w 1996 roku zdobyła srebro w krajowym czempionacie, a jej drużyna została triumfatorem Pucharu Polski.

"Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi"

W ostatnich latach Walczak zmagała się z chorobą nowotworową, a klub nie zapomniał o swojej byłej zawodniczce. W 2021 roku MKS Kalisz zaangażował się w zbiórkę na rzecz zawodniczki, by wesprzeć ją w tej walce.

We wtorek wieczorem MKS Kalisz przekazał fatalną wiadomość. "W 2021 roku wspieraliśmy Anię w walce z chorobą nowotworową. Wtedy całe środowisko siatkarskie zjednoczyło się, by pomóc jej w najtrudniejszym meczu życia. Pomimo ogromnej determinacji i wsparcia wielu osób, dziś żegnamy ją z bólem i wdzięcznością za wszystko, co zrobiła dla kaliskiego sportu. Jej postawa na boisku i poza nim pozostanie przykładem siły, pasji i odwagi. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia" - napisał klub.

Siatkarskie tradycje Anny Walczak kontynuuje jej syn, Krystian. 25-latek karierę zaczynał w młodzieżowej drużynie Jastrzębskiego Węgla. Później grał między innymi w Norwidzie Częstochowa, PSG KPS Siedlce oraz PGE GiEK Skrze Bełchatów. Ostatnio występował poza granicami kraju w koreańskim Ansan OK Savings Bank OKman, a obecnie reprezentuje barwy bułgarskiego SKV Montana.