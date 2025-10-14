Mejza jechał 200 km/h. Polska mistrzyni się nie certoli, tak go nazwała

"Policja zatrzymała Łukasza Mejzę za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości. [...] Polityk PiS-u miał jechać z prędkością 200 km/h" - przekazała Gazeta.pl. Funkcjonariusze zaproponowali posłowi mandat w wysokości 2,5 tys. zł, jednak on zasłonił się immunitetem. O całym incydencie jest już bardzo głośno.

Łukasz Mejza zatrzymany przez policję za nadmierną prędkość. Małgorzata Niemczyk oburzona

"Poseł PiS Łukasz Mejza (jadący - red.) z prędkością prawie 200 km/h odmówił przyjęcia mandatu na S3. Podwójny skandal!!! Dodatkowo przekroczył prędkość aż o 80 km/h. 2500 PLN mandatu to zdecydowanie zbyt mało dla kierowców 'morderców'" - grzmi w serwisie X posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Niemczyk, była siatkarka (mistrzyni Europy 2003) i córka słynnego trenera Andrzeja Niemczyka.

Mejza na szczęście nie spowodował żadnego wypadku, choć jazda z tak dużą prędkością stwarza gigantyczne ryzyko dla niego i innych. W dodatku polityk znów pakuje się w kłopoty - dopiero co został ukarany naganą przez sejmową komisję etyki za wulgarne odzywki wobec senatora Wadima Tyszkiewicza w restauracji w Nowym Domu Poselskim (incydent z kwietnia, poseł PiS nie stawił się na dwóch posiedzeniach komisji, gdzie mógł złożyć wyjaśnienia).

Z kolei pod koniec stycznia, podczas przesłuchania w prokuraturze w Zielonej Górze, polityk usłyszał 11 zarzutów karnych co do świadomego zatajenia informacji w oświadczeniach majątkowych, w tym ukrywanie prywatnych pożyczek. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, on sam złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy (aby mógł zostać przesłuchany, zrzekł się immunitetu, zanim odbyło się głosowanie w tej sprawie).

Łukasz Mejza przyłapany na zakrapianej zabawie z Cezarym Kuleszą. "Piękna tradycja"

Jakiś czas temu 34-latek znalazł się również w centrum "piłkarskiej" afery. Wypłynęły bowiem nagrania z zakrapianej imprezy w jego mieszkaniu, w której brał udział m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza. - Kilku dorosłych Polaków o drugiej w nocy napiło się wódki w męskim składzie i pośpiewało (na filmie słychać "Barkę" - red.). To jest Polska i nasze piękne tradycje biesiadowania - ukomentował poseł PiS.

Co do kary dla Łukasza Mejzy za przekroczenie prędkości, to po odmowie przyjęcia przez niego mandatu policja sporządzi wniosek o ukaranie. W związku z tym w Sejmie znów zostanie wszczęta procedura uchylenia mu immunitetu.