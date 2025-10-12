Ależ pech reprezentanta Polski. Klub opublikował oficjalny komunikat

Siatkarze wrócili do swoich klubów po mistrzostwach świata i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Jeśli chodzi o polskie zespoły, to Jastrzębski Węgiel bierze udział w turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Czwarta drużyna minionego sezonu zmierzyła się z niespodziewanym zwycięzcą ubiegłego sezonu PlusLigi - Bogdanką LUK Lublin.

Dramat młodego reprezentanta Polski. Doznał kontuzji

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie, bo wygrali dwa pierwsze sety do 25:22 i 25:15. Jednak mistrzowie Polski zanotowali kapitalny comeback i zgodnie ze stwierdzeniem, że kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3, tak też się stało i zwycięsko z tego starcia wyszła Bogdanka LUK Lublin. W finale zmierzą się z PGE Projektem Warszawa.

Jastrzębskiemu Węglowi pozostało starcie o brąz z drużyną Top Volley Cisterna. Jak się okazuje drużynie nie będzie mógł pomóc rewelacyjny w tym sezonie reprezentacyjnym Maksymilian Granieczny. Niestety libero doznał kontuzji w sobotnim meczu z Bogdanką LUK Lublin.

"Podczas wczorajszego meczu Maksymilian Granieczny doznał kontuzji. Wstępne badanie wykazało złamanie kości śródręcza. Po powrocie na Śląsk nasz libero przejdzie dalsze badania dające odpowiedź, jak długa przerwa w grze czeka naszego zawodnika. Dużo zdrowia, Maks! Trzymaj się!" - czytamy w komunikacie.

W trakcie sezonu reprezentacyjnego Maksymilian Granieczny również był kontuzjowany. Młody libero mógł nie pojechać na mistrzostwa światach po zwycięstwie w tegorocznej Lidze Narodów. Ostatecznie zdążył wyzdrowieć i pomagał jak mógł drużynie prowadzonej przez Nikolę Grbicia w zdobyciu brązowego medalu. Z konieczności w końcowej fazie grał jako przyjmujący - z powodu kontuzji najpierw Tomasza Fronala, a następnie Bartosza Kurka.