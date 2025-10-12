Reprezentant Polski został YouTuberem! "Ciężkie życie"

Tomasz Fornal od dłuższego czasu jest jedną z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych postaci polskiej siatkówki. Jest bardzo aktywny w social mediach. W kadrze żartowali, że jest uzależniony od Instagrama. Teraz przyjmujący naszej reprezentacji wszedł na nową ścieżkę komunikacji ze swoimi fanami.

Fornal został youtuberem

Tomasz Fornal postanowił założyć kanał na portalu YouTube, na którym będzie zamieszczał vlogi. Jak często one będą, to trudno przewidzieć i ocenić. Pierwszy film pojawił się w sobotę. Już we wstępnie zaznaczył, że forma wideo będzie nieokreślona.

- Pewnie zapytacie mnie, co będzie na tym kanale. Sam tego nie wiem! Trzeba to będzie jakoś zacząć - zaczął siatkarz.

W pierwszych ujęciach widać, jak Fornal próbuje rozgryźć działanie kamery, odpowiednio ustawić, a cały proces wygląda wręcz zabawnie. - Ciężkie będzie to życie vlogera... - stwierdził z dystansem.

Następnie pokazał swoją wizytę w studiu tatuażu, gdzie trafia na Jakuba Kochanowskiego, który śmiał się z vlogowych początków Fornala. Nagrał także rozmowę z ojcem, który również żartuje z vlogów syna. - Mam nadzieję, że mój syn załatwi mi robotę w swoim kanale - rzucił humorystycznie. W trakcie rozmowy z tatą Tomasz Fornal przyznał, że kupił kamerę do nagrywania vlogów za 25 tys. zł. Wprowadził ojca w osłupienie.

W dalszej części filmu widać różne momenty z prywatnego życia Fornala, w tym z przeprowadzki do Turcji i czasu wolnego ze znajomymi.

Patrząc na debiutanckiego vloga, trzeba się nastawić, że będzie dużo humorystycznej i niepoważnej treści. To dowód na to, że Fornal ma duży dystans do siebie.

"Złapałem nową zajawkę i w wolnym czasie coś tam nagrywam. Tutaj sportu będzie raczej mniej, a to, co się pojawi, to sam nie wiem, na co będę miał vibe, to nagram" - dodał w opisie filmu.

Pierwszy vlog Fornala zebrał sporo pozytywnych komentarzy. Kanał siatkarza subskrybuje ponad 15 tys. osób.

Ten sezon klubowy będzie pierwszym dla Fornala za granicą. Przeszedł do Ziraatu Bankasi Ankara, tegorocznego mistrza Turcji i triumfatora Pucharu CEV.