Reprezentantka Polski bohaterką wielkiego klubu! "Mistyczna radość"

Agnieszka Korneluk to jedna z najbardziej znanych polskich siatkarek, która od wielu lat występuje w polskiej kadrze. Od tego sezonu broni barw klubowych tureckiego giganta - Fenerbahce. Wygląda na to, że fani szybko ją pokochają. Wszystko za sprawą świetnego występu w prestiżowym meczu.

Polska siatkarka bohaterką w słynnym klubie. Dała wygraną w prestiżowym meczu

"Korneluk - ta mistyczna radość, o której marzyliśmy" - napisał jeden z profili na portalu X, załączając ostatnią akcję meczu o Superpuchar Turcji, w którym Fenerbahce pokonało Vakifbank 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:18, 18:16).

Mecz był nieprawdopodobnie emocjonujący, a zawodniczki ze Stambułu - choć przegrywały 0:2 w setach, to były w stanie odrobić wynik i wygrać po tie-breaku. Spory w tym udział miała Agnieszka Korneluk, która mogła się pochwalić 60% skutecznością w ataku, czterema blokami, asem serwisowym i aż 11 punktami.

Wygląda na to, że polska środkowa szybko może stać się ulubienicą kibiców. To właśnie jej blok zadecydował o triumfie w tie-breaku.

Agnieszka Korneluk na wcześniejszych etapach kariery występowała w Impelu Wrocław, Grot Budowlanych Łódź, Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Grupie Azoty Chemiku Police, KS DevolpRes Rzeszów. Od 2025 roku jest kapitanem reprezentacji Polski.

Korneluk cztery razy brała udział w mistrzostwach Europy - w 2013, 2017 i 2019 roku jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Kąkolewska, a także w 2023 roku. Trzy razy z rzędu wraz z polską kadrą sięgała po brązowy medal Ligi Narodów (2023, 2024, 2025).