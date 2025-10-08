Była w związku z reprezentantem Polski. Teraz spotyka się z innym kadrowiczem?

Po sezonie reprezentacyjnym nastąpią wielkie zmiany u Tomasza Fornala. Po sześciu sezonach przyjmujący odchodzi z Jastrzębskiego Węgla. "Kurde no, nie jestem dobry w takich wypowiedziach, ale czuję taką potrzebę, że trzeba was poinformować przed tym ostatnim meczem, żebyście wy jako kibice - moi, klubu wiedzieli, że ta Liga Mistrzów będzie ostatnią, którą rozegram w barwach Jastrzębskiego Węgla" - informował swego czasu na Instagramie.

Zobacz wideo Tomasz Fornal przeprowadza się do Turcji. "Spoko kierunek"

Była dziewczyna Fornala spotyka się z Huberem?

Siatkarz w nadchodzącym sezonie klubowym będzie reprezentował turecki Ziraat Bankasi Ankara. - Jestem podekscytowany tym wyjazdem. Bartosz Kurek powiedział mi, że to spoko kierunek. Wyjeżdżam z kraju, którym mnie zna, któremu podoba się moja gra, do czegoś zupełnie nowego. Potrzebowałem takiego wyjścia ze strefy komfortu - komentował.

Swego czasu portale plotkarskie żyły związkiem Tomasza Fornala z Sylwią Gaczorek. Para jednak rozstała się w maju 2025 roku, a w rozmowie z Żurnalistą reprezentant Polski przyznał, że lubi samotność i czuć swobodę.

Teraz wokół influencerki znów zrobiło się głośno. "Detektywi" z TikToka stwierdzili po kilku relacjach na Instastories, że Gaczorek spotyka się z... kolegą Tomasza Fornala - Norbertem Huberem. Na relacji siatkarza pojawiło się zdjęcie posiłku. W tle widać tajemniczą blondynkę, która trzyma w dłoni szklankę. Serwis "Pudelek" relacjonuje, że: "uwagę komentujących zwrócił natomiast charakterystyczny tatuaż, bo właśnie taki ma na palcu Sylwia. Co ciekawe, sama też opublikowała InstaStories, ale w jej przypadku było to po prostu zdjęcie jedzenia, oczywiście bez żadnych oznaczeń" - czytamy.

Zobacz też: Tak potraktował Rosjan pod siatką, wzbudził mieszane reakcje

Obserwatorzy zastanawiają się, jak rozwinie się ta sytuacja. "Niektórzy twierdzą nawet, jakoby Huber ostatnimi czasy spędzał mniej czasu z Fornalem, czyli byłym ukochanym Gaczorek" - pisze pudelek.pl.

Z kolei "Przegląd Sportowy" przypomina, że niedawno Norbert Huber był związany z Sarą Tomiczek. "Co ciekawe, Gaczorek i Tomiczek chętnie spędzały ze sobą czas, gdy były w związku z siatkarzami" - czytamy.

Póki co ani Tomasz Fornal, ani Norbert Huber nie zabrali głosu na ten temat i nie zanosi się na to, by się to zmieniło.