Fornal uderza w kolegów po fachu. "Żadne pieniądze mnie nie zmuszą"

Tomasz Fornal rozegrał już 100 meczów w siatkarskiej reprezentacji Polski. W tym roku powiększył swój dorobek medalowy o złoty krążek Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata. Na mundialu zmagał się z kontuzją, która nie pozwalała mu pokazać pełni potencjału. Teraz po krótkim odpoczynku przed Fornalem nowe wyzwanie. Pierwszy raz 28-latek opuszcza PlusLigę i obiera kierunek zagraniczny. Skusił się na bardzo dobrą ofertę od tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.

Zobacz wideo Tomasz Fornal przeprowadza się do Turcji. "Spoko kierunek"

Wtedy Fornal odmówi. Znów to powiedział

Fornal po transferze do ligi tureckiej nie wyklucza współpracy z tamtejszymi markami. Jak na razie pod tym kątem świetnie działa w Polsce, gdzie jest m.in. ambasadorem marki 4F. Można powiedzieć, że jeden z najlepszych naszych siatkarzy jest rozchwytywany, bo na samym Instagramie ma 615 tysięcy obserwujących.

- Jestem otwarty na wszystkie współprace, tylko żeby one były spójne ze mną i muszą mi też odpowiadać. Jeżeli jest jakaś marka albo firma, która się do nas odzywa i są to produkty, które ja lubię, albo korzystam, albo identyfikuję się z nimi i będzie to naturalnie wyglądało, to jak najbardziej podejmujemy takie rozmowy i gdzieś one występują - podkreślił Fornal na kanale XYZ.

Fornal odniósł się również do propozycji, których na pewno nie przyjmie. Potwierdził, że wśród nich są reklamy promujące alkohol. To nie pierwszy raz, gdy stanowczo odnosi się do tej sprawy.

- Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że alkohol to jest taki główny temat. Są to rzeczy, których wydaje mi się, że profesjonalny sportowiec nie powinien reklamować - dodał.

- Jakbym dostał jakąś ofertę i stwierdziłbym, że to nie jest spójne ze mną albo mi to nie odpowiada, to żadne pieniądze mnie nie zmuszą, albo nie nakłonią do tego, żebym to zrobił. Po prostu muszę to przeanalizować w swojej głowie, jak to wygląda - dodał.

Fornal celuje w brakujące trofeum

Co ciekawe, Fornal będzie prowadził także swój kanał na platformie YouTube. A jeśli chodzi o cele sportowe w klubie, to polski siatkarz skupia się na jednym. Zamierza wygrać Ligę Mistrzów. Ziraat Bankasi Ankara będzie dysponował mocnym składem, więc triumf w elitarnych rozgrywkach jest jak najbardziej możliwy. Dotychczas Fornal jeszcze nigdy w nich nie zwyciężył, choć w barwach Jastrzębskiego Węgla wywalczył aż trzy medale - dwa srebrne i brązowy.