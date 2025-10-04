Oto rywale reprezentacji Polski na ME! Gorzej być nie mogło!

Polskie siatkarki niedługo rozpoczną nowy sezon ligowy w klubach, ale właśnie odbyło się wydarzenie, które w ważny sposób determinuje to, co wydarzy się już w przyszłym roku. Wtedy główną imprezą sezonu reprezentacyjnego będą mistrzostwa Europy. Teraz poznaliśmy rywalki, z którymi zawodniczki trenera Stefano Lavariniego zmierzą się w fazie grupowej. I już wiemy, że czeka je naprawdę trudne zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Fornal przeprowadza się do Turcji. "Spoko kierunek"

Gorzej być nie mogło! Pierwszy rywal Polek na ME i od razu obrońca tytułu

Losowanie przeprowadzano w Bari we Włoszech w sali na środku dziedzińca zamku Castello Normanno-Svevo. Wydarzenie przyszło niedługo po tym, jak obie włoskie reprezentacje - siatkarzy i siatkarek - zdobyły złote medale na mistrzostwach świata na Filipinach i w Tajlandii. Sportowo to obecnie chyba najważniejsze miejsce dla siatkówki. A Europa to najsilniejszy region w tym sporcie - na MŚ należała do niej cała strefa medalowa mężczyzn i pełny skład finału kobiet.

Turniej zaplanowano w dniach 21 sierpnia - 6 września w aż czterech krajach: Turcji, Szwecji, Azerbejdżanie i Czechach. Miastami-gospodarzami ME zostały odpowiednio: Stambuł, Gothenburg, Baku i Brno. Reprezentacje gospodarzy zostały przydzielone na czoło czterech grup, to do nich dolosowano resztę zespołów. Miały też prawo wybrać po jednym rywalu do swojej grupy.

Polki nie zostały wybrane przez żadnego z gospodarzy. Trafiły do koszyka numer 1: z Serbkami, Włoszkami i Holenderkami. Z nimi nasza kadra zagrać nie mogła. Te drużyny losowała Azerka Ayshan Abdulazimova. Na początku wylosowała zespół, który miał dołączyć do grupy A, w której już znajdowały się Turcja i Łotwa. Najpierw wyciągnęła kulkę, w której znajdowała się kartka z napisem: Serbia. Wtedy do akcji wkroczyły jednak przepisy mistrzostw Europy.

Serbki, podobnie jak Turczynki, są finalistkami poprzedniej edycji imprezy, a te drużyny nie mogą spotkać się ze sobą już w fazie grupowej. Tym samym zostały przydzielone do grupy B. Abdulazimova chwilę później, niestety, wylosowała Polskę. I to kadra Lavariniego trafiła do grupy A z Turcją i Łotwą. Niestety, bo pozostałe zestawy przeciwniczek: Czechy i Austria, Azerbejdżan i Portugalia, a także Szwecja i Czarnogóra, to w każdym przypadku o wiele łatwiejsze zadanie.

"Grupa śmierci" Polek. Bardzo trudne zadanie

W kolejnych minutach losowania do grupy A trafiły jeszcze Niemki, Słowenki i Węgierki. Cała grupa B to zdecydowanie najtrudniejszy zestaw spośród wszystkich wylosowanych tego wieczoru w Bari. Polki trafiły do czegoś, co możemy nazwać "grupą śmierci" - tylko one mają u siebie w grupie dwie drużyny z TOP10 rankingu FIVB.



Grupa polskich siatkarek na ME 2026:

- Turcja - mistrzynie Europy 2023, wicemistrzynie świata 2025, 3. miejsce w rankingu FIVB

- Łotwa - wraca na ME po 29 latach, 57. miejsce w rankingu FIVB

- Niemcy - 1/8 finału ME 2023, 1/8 finału MŚ 2025, 10. miejsce w rankingu FIVB

- Słowenia - odpadły po grupie ME 2023, odpadły po grupie MŚ 2025, 20. miejsce w rankingu FIVB

- Węgry - odpadły po grupie ME 2023, 31. miejsce w rankingu FIVB

Zagrają z obrończyniami tytułu - Turczynkami, z którymi zawsze mają problemy. To zresztą obecne wicemistrzynie świata. Zadanie pokonania ich na własnym terenie - w Stambule - będzie niezwykle trudne. Pozostali rywale wyglądają lepiej niż w pozostałych grupach wylosowanych w Bari. Choć trudno wątpić w awans Polek do fazy pucharowej, mecze z Turczynkami czy Niemkami raczej nie będą najłatwiejsze. A i pozostali rywale w porównaniu z innymi grupami to właśnie w naszej wyglądają na najmniej wygodnych.

Skład grup mistrzostw Europy 2026 siatkarek:

Grupa A (Stambuł): Turcja, Łotwa, Polska, Niemcy, Słowenia, Węgry

Grupa B (Brno): Czechy, Austria, Serbia, Ukraina, Bułgaria, Grecja

Grupa C (Baku): Azerbejdżan, Portugalia, Holandia, Belgia, Rumunia, Hiszpania

Grupa D (Gothenburg): Szwecja, Czarnogóra, Włochy, Francja, Słowacja, Chorwacja

Polki powalczą o pierwszy medal od 16 lat

Mecze 1/8 finału i ćwierćfinały zostaną rozegrane w Brnie i Stambule. Mecze strefy medalowej zaplanowano już tylko w Turcji, więc jeśli Polki do nich dotrą, pozostaną w Stambule od początku do końća turnieju.

Przypomnijmy, że podczas ostatnich ME siatkarek - odbywających się we Włoszech, Niemczech, Belgii i Estonii - Polki doszły do ćwierćfinału, w którym przegrały z Serbkami. Ostatni medal reprezentantki Polski podczas tej wielkiej imprezy wywalczyły w 2009 roku - zdobyły brąz podczas domowych mistrzostw w Polsce.