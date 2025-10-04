Prawda wyszła na jaw. Grbić ujawnia. Oto jedyny siatkarz, który odmówił kadrze

Polscy siatkarze zakończyli sezon reprezentacyjny, w którym zdobyli brąz mistrzostw świata oraz złoto Ligi Narodów. Kolejne wyzwania dopiero w przyszłym sezonie, a w nim drużyna narodowa może grać już w innym składzie.

Nikola Grbić zabrał głos ws. zmian personalnych w reprezentacji Polski. Była tylko jedna odmowa

Na razie żadne decyzje w tej kwestii nie zapadły, o czym przekonuje selekcjoner Nikola Grbić. - Z żadnym zawodnikiem nie rozmawiałem o kolejnym sezonie. Dziś wszyscy jesteśmy rozczarowani i zmęczeni, a ja nie chcę, by ktokolwiek podejmował decyzję pod wpływem emocji - powiedział w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

Serb powinien mieć bardzo duży wybór. Od początku jego kadencji tylko raz zdarzyło się, aby zawodnik zrezygnował z reprezentacji. - Do tej pory jedynym zawodnikiem, który nie chciał grać w kadrze, był Karol Kłos (gdyż zakończył karierę reprezentacyjną - red.). Poza nim nie słyszałem o nikim, kto kiedykolwiek odmówił gry w kadrze - wyznał.

Polscy siatkarze zakończyli sezon reprezentacyjny 2025. Co będzie dalej? Nikola Grbić odpowiada

A czego w ogóle można się spodziewać po drużynie narodowej w przyszłym roku? - Nie wiem. Niech zawodnicy trochę odpoczną, wrócą do gry w klubach, a ja będę się im przyglądał. Na razie kompletnie nie mam planów i trudno mi powiedzieć, jak to zaplanujemy - wyjaśnił Serb. Po czym wskazał, kiedy można spodziewać się więcej informacji. - Po igrzyskach w Paryżu pierwsze rozmowy odbyłem z zawodnikami w styczniu i zapewne tak samo będzie tym razem - dodał.

W przyszłym roku polskich siatkarzy czeka walka w Lidze Narodów oraz o obronę mistrzostwa Europy. Ten drugi turniej odbędzie się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz Włoszech.