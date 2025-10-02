Siatkarze reprezentacji Polski udali się na odpoczynek po niedawno zakończonych mistrzostwach świata. Turniej nie poszedł w pełni po myśli kadry Nikoli Grbicia, jednak na szyjach naszych kadrowiczów zawisły brązowe medale. Już za niedługo rozpoczyna się nowy sezon, a dla wielu oznacza to nowe wyzwania. Wśród nich jest Bartosz Kurek, który wraca do ligi japońskiej. Po czterech latach gry w Wolf Dogs Nagoya, przyszedł czas na Tokio Great Bears. Okazuje się, że na dalekowschodnich parkietach pojawi się również żona kapitana reprezentacji!
Anna Kurek, znana również pod panieńskim nazwiskiem Grejman, grała przez kilka lat w najlepszych polskich drużynach. W 2014 roku zdobyła mistrzostwo oraz Puchar Polski w barwach Chemika Police, grała również w reprezentacji. Cztery lata później podjęła decyzję o zawieszeniu kariery sportowej.
Niedawno jednak wróciła na parkiet. W poprzednim sezonie grała w drugoligowym NTSK AZS-ie PANS Komunalniku Nysa. Przyjmująca wielokrotnie była wybierana najlepszą siatkarką spotkania, w znacznym stopniu pomagając swojej drużynie w awansie na zaplecze Tauron Ligi.
Jak informował portal siatka.org, nowy klub Bartosza Kurka wyszedł z inicjatywą znalezienia klubu dla jego małżonki. Padło na Tokio Sunbeams. Drużyna ta występuje w drugiej dywizji japońskiej V.League, ale ze wsparciem Polki celem będzie awans na najwyższy szczebel rozgrywek.
Anna Kurek zdradziła też, że otrzymała ofertę od jednego z czołowych polskich zespołów. Z bólem serca musiała jednak z niej zrezygnować, gdyż wyjazd do Japonii był już przesądzony. Samo otrzymanie takiej propozycji uznała za wyróżnienie.
