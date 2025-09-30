Rosja "świętuje" złoto Włochów na MŚ. Pękają z dumy. Oto powód

Niedługo po tym, jak na początku 2022 roku Rosja najechała Ukrainę, jej zespoły siatkarskie zostały zawieszone we wszystkich międzynarodowych rozgrywkach. To oczywiście zadziałało na niekorzyść potencjału sportowego ligi rosyjskiej, która przez lata rywalizowała z włoską i polską o miano najsilniejszej na świecie. Nie znaczy to jednak, że wszyscy zagraniczni zawodnicy zrezygnowali z gry w Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Rosjanie zachwyceni Romano i Nikołowem. Będą grać u nich

W przeszłości sporo mówiło się choćby o postawie Micaha Christensona, jednego z najlepszych rozgrywających globu, który po wybuchu wojny w Ukrainie nie zdecydował się opuścić szeregów Zenita Kazań. Niedługo później w Rosji dołączyli do niego m.in. Matthew Anderson (obecnie już grający w Japonii) czy Sam Deroo. Wygląda jednak na to, że w nadchodzącym sezonie rosyjska Super Liga będzie najmocniejsza od lat.

Wszystko za sprawą transferów dwójki wielkich gwiazd. Yuri Romano w trakcie minionych MŚ był jednym z liderów włoskiej kadry, która sięgnęła po złoty medal, został też wybrany najlepszym graczem finału. A w przyszłym sezonie będzie występował w drużynie Fakieła Nowy Urengoj, mimo tego, że miał liczne oferty z Włoch, Turcji, Japonii czy Polski. Oto co piszą o nim Rosjanie:

"Początkowo wydawało się, że Yuri Romano może nie odgrywać znaczącej roli na tych mistrzostwach świata. Podczas Ligi Narodów został wypchnięty ze składu przez Kamila Rychlickiego, siatkarza pochodzącego z Polski, który urodził w Luksemburgu i w tym roku zyskał obywatelstwo włoskie. Jak się jednak okazało, Di Giorgi na Filipinach bardziej ufał Romano, z którym zdobył złoto trzy lata wcześniej. W ten sposób nowy zawodnik Fakieła grał na MŚ niemal bez zmian" - czytamy na "sport-express.ru".

Rosjanie czerpią też wielką dumę z tego, że na ich parkietach będzie występował prawdopodobnie najzdolniejszy nastolatek w świecie siatkówki. Simeon Nikołow na MŚ dowodził atakiem reprezentacji Bułgarii, która w sensacyjnych okolicznościach sięgnęła po srebrny medal. Klubową karierę ma natomiast rozwijać w Lokomotiwie Nowosybirsk, którego trenerem jest jego rodak, Płamen Konstantinow.

ZOBACZ TEŻ: Stało się! Oto miejsce Polski w rankingu FIVB na koniec sezonu

"Siła naszej ligi wciąż przyciąga topowych zawodników, mimo tego, że rosyjskie kluby zostały zawieszone z udziału w europejskich rozgrywkach. Na mistrzostwach świata, poza Romano i Nikołowem, obserwowaliśmy więcej zawodników z Super Ligi. Kolejny nowy gracz Fakieła, czyli Micah Ma'a, gra dla kadry USA, a kapitan Belgów, czyli Sam Derooo, w okresie letnim zmienił Kazań na Nowosybirsk. Mamy też "swoich graczy" w kadrach Argentyny, Kuby, Serbii, Słowenii czy Francji" - rozpisują się Rosjanie.