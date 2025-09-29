Świderski przemówił ws. przyszłości Grbicia w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w siatkówce. W półfinale Biało-Czerwoni ulegli 0:3 Włochom, ale w meczu o trzecie miejsce pokonali 3:1 Czechów. - Jestem naprawdę bardzo dumny z tych chłopaków. Wszyscy oczekiwali od nas, że wczoraj pójdzie nam lepiej. Wiem, jak ciężko pracowaliśmy, jak bardzo ważne było dla nas to, by zagrać w kolejnym finale. Powrót po tej wczorajszej porażce był trudny. Cieszę się, że możemy kontynuować powroty do Polski z medalami - mówił Nikola Grbić po meczu Polska - Czechy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Grbić będzie nadal selekcjonerem Polaków? Świderski zabrał głos

Sebastian Świderski był gościem "Porannej Rozmowy" w RMF FM. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej odniósł się do tego, czy Grbić nadal będzie selekcjonerem Biało-Czerwonych.

- Nikola był bardzo zmęczony całym tym turniejem, nieprzespanymi nocami. Bardzo mocno to przeżywał. Chciał zdobyć złoty medal, bo tego medalu mu brakuje. No niestety taki jest sport. Może wygrać jeden. Potrzebuje trochę odpoczynku, a na pewno ta motywacja i chęć dalszej pracy wróci i będzie mocniejszy w przyszłym sezonie. Na tę chwilę jestem spokojny o pracę Nikoli dla naszej federacji. I on też chce pracować dla nas - tłumaczył Świderski.

Warto przypomnieć, że w lipcu zeszłego roku Grbić przedłużył kontrakt z PZPS-em do igrzysk olimpijskich 2028. - Jest wiele powodów, dla których zdecydowałem się przedłużyć współpracę. Mam nadzieję, że utrzymamy poziom wydajności, który pozwoli nam osiągać wyniki takie lub podobne, jak w ostatnich sezonach. Prezes Świderski wykonał szybki ruch z przedłużeniem kontraktu - opowiadał Grbić w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Czy prezes PZPS-u był zadowolony z wyniku na mistrzostwach świata? - Ciężki sezon ligowy, ciężki sezon reprezentacyjny. Jestem zadowolony, patrząc przez pryzmat tego turnieju. Bardzo się cieszymy, ponieważ ten sezon jest bardzo udany. Złoty medal Ligi Narodów, brązowy medal mistrzostw świata. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy w topie zespołów światowej czołówki - dodał.

Zobacz też: Serbowie reagują na medal Polaków na MŚ. Tak nazwali Grbicia

Świderski przyznał wprost, że nie spodziewał się tak trudnego meczu z Włochami w półfinale. -Ten mecz przegraliśmy 0:3, co prawda walczyliśmy w każdym secie, prowadząc, ale te końcówki nam uciekały. Rywal po drugiej stronie postawił bardzo wysokie, wymagające warunki, przede wszystkim w zagrywce. Bardzo nam się ciężko grało. Włosi to wykorzystywali. Grając fenomenalnie w systemie blok - obrona i wykorzystując skutecznie kontrataki - podsumował.