Stało się! Oto miejsce Polski w rankingu FIVB na koniec sezonu

Nie udało się reprezentacji Polski wziąć rewanż na Włochach za przegrany finał mistrzostw świata w 2022 roku rozegranych w naszym kraju i na Słowenii. Biało-Czerwoni na mundialu na Filipinach z Włochami spotkali się w półfinale i przegrali 0:3 (21:25, 22:25, 23:25), choć w dwóch setach mieli niezłą przewagę (11:7 w 1. i 14:9 w 3.).

Tak wygląda ranking FIVB na koniec sezonu

Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Przez straconego seta zdobyli zaledwie... 0,01 pkt do rankingu FIVB.

"W przypadku zwycięstwa 3:0 Biało-Czerwoni dopisaliby do swojego rankingu 2,33 pkt. Niestety nie było tak pięknie, bo w drugim secie stało się coś nieoczekiwanego i Czesi urwali nam seta. To sprawiło, że za to zwycięstwo dopisaliśmy sobie tylko 0,01 pkt. Ostatecznie FIVB nie doliczyła tego 0,01 pkt i wciąż w rankingu FIVB widnieje 390,95 pkt" - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Polacy rozpoczynali mistrzostwa świata z dorobkiem 400,14 pkt w rankingu FIVB. Teraz mają ich 390,96 pkt i utrzymali pozycję lidera. Włosi, którzy zostali mistrzami świata, mają obecnie 385,02 pkt. Podium zamyka Brazylia (334,40).

Skąd takie różnice w punktacjach za mecz?

"Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - tłumaczył Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

Kolejne mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się w 2027 roku w Polsce.

Ranking FIVB po mistrzostwach świata: