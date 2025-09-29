Serbowie reagują na medal Polaków na MŚ. Tak nazwali Grbicia

Wielu kibiców marzyło o złocie, siatkarze również, ale ostatecznie zespół Nikoli Grbicia musi zadowolić się brązowym medalem mistrzostw świata. W niedzielę w meczu o trzecie miejsce reprezentacja Polski pokonała Czechy 3:1. Nie był to łatwy pojedynek, ale ostatecznie wicemistrzowie olimpijscy przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
W Serbii zapanowało szaleństwo na punkcie Grbicia. 52-latek jest legendą siatkówki, co jest podkreślane na każdym kroku. Widać, że dziennikarze i kibice w ojczyźnie Grbicia cieszą się z wszystkich jego sukcesów odniesionych z reprezentacją Polski.
"Brawo, legendo! Nikola Grbić zdobywa brąz na mistrzostwach świata z Polską" - napisał w swoim artykule Sportinjo. "Zespół, którego trenerem jest serbski mistrz Nikola Grbić, wywiązał się z roli faworyta i zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata. W pełni na to zasłużył, biorąc pod uwagę wszystko, co pokazał podczas mundialu" - czytamy dalej.
"Imponujące liczby Grbicia (...) Jest to już ósmy medal zdobyty przez serbskiego trenera w barwach polskiej reprezentacji, który tym samym zapisał się w historii" - sport.also.rs.
I to samo medium wymieniło wszystkie sukcesy serbskiego szkoleniowca z reprezentacją Polski. Na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku Biało-Czerwoni wywalczyli srebro, na mistrzostwach świata srebro i brąz. W 2023 roku zdobyli mistrzostwo Europy, a w Lidze Narodów mają dwa złota i dwa brązy.
"Brawo mistrzu" - napisał portal Srbija Danas. "Najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji Polski, którego w wyjściowym składzie prowadził serbski trener Nikola Grbić, był Wilfredo Leon, który zdobył 26 punktów" - dodano.
"Dominacja Grbicia. Legendarny Serb zdobył brąz mistrzostw świata" - tak z kolei zatytułował swój artykuł serwis Sportissimo. "Nikola kontynuuje swoje świetne wyniki w roli trenera, potwierdzając swoją reputację - czytamy dalej.
Reprezentacja Polski dzięki zajęciu trzeciego miejsca na mundialu rozgrywanym na Filipinach przedłużyła swoją medalową passę na mistrzostwach świata. Nasza drużyna zdobywała krążek na czterech turniejach MŚ z rzędu (złoto - 2014, złoto - 2018, srebro - 2022, brąz - 2025).
