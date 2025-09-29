Reprezentacja Czech była rewelacją siatkarskich mistrzostw świata. Już samo wyjście z grupy nasi sąsiedzi odbierali jako spory sukces. Przypomnijmy, że Czesi rywalizowali na tym etapie z Brazylią, Serbią i Chinami. Zaskakująco do 1/8 finału nie awansowała Brazylia. Gdy już doszło do fazy pucharowej, to Patrik Indra i spółka pokonali Tunezję (3:0) oraz Iran (3:1). Następnie przegrali z Bułgarią (1:3) i Polską (1:3). To dało im czwarte miejsce na świecie.

Kapitan rezygnuje. "Nie jest już tego warte"

Po spotkaniu z Polską kamery pokazywały Czechów, którzy bardzo cieszyli się z czwartego miejsca na mistrzostwach świata. Zdawali sobie sprawę z tego, że nikt na nich nie stawiał. Właściwie w tak dobry wynik wierzyli chyba tylko najwięksi optymiści.

Później doszło do emocjonalnego wywiadu. Udzielił go Adam Zajicek, kapitan czeskiej drużyny. 32-latek podkreślił, że prawdopodobnie już więcej nie zagra w narodowych barwach. Wyjawił powody.

- Nie widzieć, jak własne dzieci dorastają i się zmieniają, prawdopodobnie to nie jest już tego warte, a przynajmniej nie w moim wieku. To był prawdopodobnie mój ostatni mecz. Życie toczy się dalej. Jestem zadowolony z mojej kariery w reprezentacji - powiedział Adam Zajicek przed kamerami telewizyjnymi cytowany przz serwis idnes.cz.

Rozczulające było dla niego szczególnie zachowanie syna. - Żegnałem się z nim, a on po raz pierwszy zaczął płakać i powiedział, że znowu idę grać w siatkówkę, pytał, po co tam jadę. Mam już dość, to boli - dodał.

Krajicek mówi wprost. "Nie sądzę, by ktokolwiek zapamiętał"

Choć tuż po meczu z Polską u Czechów było widać radość, to później Zajicek twardo stąpał po ziemi, gdy mówił o wyniku jego drużyny.

- Dla niektórych nadal jesteśmy legendami, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek zapamiętał czwarte miejsce. Myślę, że ludzie częściej lub częściej będą pamiętać trzecie miejsce. Szkoda. Czwarte miejsce jest miłe, ale to za mało - ocenił.

Zajicek występuje w reprezentacji Czech od 2012 roku. Poza czwartym miejscem na mundialu może też pochwalić się dwoma ćwierćfinałami mistrzostw Europy.