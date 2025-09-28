Finał MŚ już się skończył, a tu takie wieści o Polaku! Znowu

Mówisz - Jakub Kochanowski, myślisz - gwarancja siatkarskiej jakości. W tych mistrzostwach świata większości Polakom raz szło lepiej, a raz gorzej. Niektórzy przegrywali z kłopotami zdrowotnymi. A 28-letni środkowy nie zawodził. I dlatego jego miejsca w Drużynie Marzeń turnieju w Manili można było się wręcz spodziewać.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Kochanowski jako jedyny z Polaków musiał wrócić do hali na finał. Patent na nagrody

Kochanowski już od lat jest podporą reprezentacji Polski, ale w tym sezonie - pod nieobecność Mateusza Bieńka i przy powracającym dopiero do treningu przed mistrzostwami świata Norbercie Huberze - był po prostu niezbędny. I świetnie się z tej roli wywiązał.

Biało-Czerwoni lecąc na Filipiny mieli jeden cel - walka o złoto. Nadzieje na jego realizację stracili już w sobotę, po przegranym 0:3 półfinale z Włochami. W niedzielnym meczu o brąz pokonali zaś Czechów 3:1. Od razu po spotkaniu odebrali krążki i mogli już nie wracać do Mall of Asia Arena na meczu o złoto między Włochami i Bułgarami. Z wyjątkiem Kochanowskiego. On za sprawą nagrody dla najlepszego środkowego turnieju stawił się ponownie w hali w Manili, by odebrać osobiście to wyróżnienie.

Organizatorów pochwalić trzeba za pomysł na tę zaprezentowanie Drużyny Marzeń. Wyróżnieni stali na podwyższeniach przed jedną z trybun i gdy wyczytywano nazwiska poszczególnych siatkarzy, to kierowane były na nich reflektory. Następnie wszystkich zaproszono na wspólne podium. To zdecydowanie lepszy pomysł niż ten z tegorocznej Ligi Narodów. Wówczas zawodnicy o wyróżnieniu dowiedzieli się dzień po finale...drogą mailową.

Kochanowski po raz czwarty z rzędu znalazł się w Drużynie Marzeń na dużym turnieju. Był już bowiem najlepszym środkowym turnieju olimpijskiego w Paryżu oraz LN 2024 i 2025. W przypadku tej ostatniej imprezy odebrał także statuetkę dla MVP. Najlepszym środkowy w LN był zaś jeszcze w edycji 2023.

Skład Drużyny Marzeń zakończonych właśnie MŚ zdominowali oczywiście Włosi, którzy obronili tytuł. Nagroda dla MVP trafiła w ręce przyjmującego Alessandro Michieletto (był też najlepszym przyjmującym), najlepszym rozgrywającym uznano Simone Gianellego, atakującym Yuriego Romanova, a libero Fabio Balaso. Dwie nagrody przyznano ich finałowym rywalom - Bułgarom (Włosi wygrali 3:1). Doceniono w pełni zasłużenie przyjmującego Aleksandara Nikołowa oraz środkowego Bogdanki LUK Lublin Aleksa Grozdanowa.

Drużyna Marzeń mistrzostw świata siatkarzy 2025: