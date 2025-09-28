Takie słowa padły na żywo po meczu Polska - Czechy. Co za wpadka

Reprezentacja Polski siatkarzy wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata. W spotkaniu o brąz pokonała Czechów 3:1. To czwarty z rzędu medal dla polskiej drużyny na mundialu. I choć wszyscy marzyli o złocie, to każdy krążek trzeba doceniać. Najlepszym zespołem turnieju zostali ostatecznie Włosi, a srebro przypadło Bułgarii. Kibice mogli w niedzielę się uśmiechać nie tylko z powodu wyniku meczu Polaków.

Zabawna sytuacja w studiu. "Możecie się śmiać"

Po spotkaniu Polska - Czechy widzowie tradycyjnie mogli posłuchać analizy pomeczowej, jak to ma miejsce w przypadku innych pojedynków. W pewnym momencie doszło do przejęzyczenia ze strony Jerzego Mielewskiego, doświadczonego dziennikarza Polsatu prowadzącego studio.

- To statystyki dzisiejszego moczu - powiedział Mielewski, po czym po chwili się poprawił. Sytuacja jednak rozbawiła gościu w studiu, co widział prowadzący. - Możecie się śmiać panowie - powiedział. I wszyscy wybuchli śmiechem.

- Przejęzyczenia w życiu się zdarzają - podkreślił Mielewski. - Lepiej tak wypuścić te emocje niż je teraz trzymać - dodał z uśmiechem na twarzy, spoglądając na zachowanie kolegów.

Rzadko mają miejsce sytuacje, w których dochodzi do takiego rozluźnienia w studiu, ale to pokazuje, że każdy jest tylko człowiekiem i pomyłki mogą się pojawiać.

MŚ siatkarzy. Polacy kontynuują świetną passę pod wodzą Grbicia

Uśmiech wywołuje także genialna statystyka reprezentacji Polski za kadencji Nikoli Grbicia. Z Serbem u steru Biało-Czerwoni zagrali na ośmiu imprezach międzynarodowych i za każdym razem zdobywali medal.

Jeśli chodzi o mistrzostwa świata to w dwóch edycjach z rzędu nasz zespół zatrzymywali Włosi. Tak było trzy lata temu w wielkim finale (wynik 1:3 z perspektywy Polaków) oraz w tegorocznym półfinale (0:3).