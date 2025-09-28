Grbić nagle przerwał wywiad reprezentanta Polski. Wkroczył na antenę

Nie ma wątpliwości, że brąz wywalczony w niedzielny poranek (czasu polskiego) ma słodko-gorzki smak. Z jednej strony każdy medal mistrzostw świata to spore osiągnięcie, o którym 90 proc. drużyn marzy. Z drugiej jednak wiemy, że Polacy zawsze grają o złoto, a na tym turnieju to marzenie zniszczył nam wyjątkowo paskudny w naszym wykonaniu mecz z Włochami. Zresztą z Czechami też było przeciętnie, tylko rywal znacznie słabszy.

Granieczny zadebiutował na wielkiej scenie. Pierwszy medal z wielu?

Oczywiście nie brakuje też reprezentantów Polski, którzy wysoko cenią ten medal. Dla Maksymiliana Graniecznego był to debiut na tak wielkiej scenie. Młody libero był co prawda drugi w hierarchii za Jakubem Popiwczakiem i nie we wszystkich meczach grał. W dodatku nie zawsze jako libero, bo gdy w protokole meczowym na tej pozycji wpisany był najpierw Tomasz Fornal, a od półfinału Bartosz Kurek (problemy zdrowotne obu), to Popiwczak był przyjmującym. Zdarzało mu się wchodzić, najczęściej za Wilfredo Leona, żeby zabezpieczyć przyjęcie. Z Czechami też takie zmiany były. Ledwie 20-letni siatkarz po meczu w rozmowie z Polsatem Sport nie ukrywał, że jest niezwykle szczęśliwy, iż w ogóle już teraz mógł zagrać na tak dużym turnieju, a w dodatku skończyć go z medalem.

- Niesamowita radość, niesamowite emocje, szczęście, że mogę tutaj być, że tak ten turniej zakończyliśmy. Aspiracje były większe, ale równie dobrze mogliśmy wyjechać stąd bez medalu, jeśli myślelibyśmy za długo o tym meczu z wczoraj. Siedziało to w głowie, ale myślę, że jak już dzisiaj rano budzik zadzwonił, to było tylko lepiej. O 9:30, także był czas, żeby się wyspać, żeby głowa odpoczęła. Teraz się cieszymy, bo jest kolejny medal dla Polski - powiedział Granieczny. W pewnej chwili rozmowę przerwał trener Nikola Grbić, któremu udało się rozbawić naszego libero.

Granieczny mówi o walce, a tu nagle pojawia się Grbić

- To duża mobilizacja na dalszą część kariery. Tu nie ma nic za darmo, na meczu czy na kadrze. Cały czas trzeba pracować i walczyć. O miejsce w składzie, o każdy punkt, o każdy mecz wygrany, bo też wszystkich przyzwyczailiśmy do walki o najwyższy cel... - w tym momencie wypowiedzi podszedł Grbić i pokazał żartobliwie Graniecznemu, żeby już kończył. - Widzę, że nawet tu ci trener nie odpuści - powiedział dziennikarz Polsatu Sport. - Tak musi być - odparł z uśmiechem na ustach libero naszej kadry.