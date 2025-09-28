Tylko spójrzcie, kto wręczał Polakom medale MŚ. "Poszedł w kulturystykę"

Reprezentacja Polski po raz czwarty z rzędu wraca z siatkarskich mistrzostw świata z medalem. Po dwóch złotach (2014, 2018) i srebrze (2022), tym razem Biało-Czerwoni sięgnęli po brązowy medal. W niedzielę 28 września wygrali z Czechami (3:1) i odebrali krążki. Kto im je wręczał?

To on wręczał Polakom medale

"Richard Lambourne poszedł w kulturystykę" - napisał Piotr Świniarski z Radia Olsztyn na portalu X, dołączając zdjęcie Lambourne'a wręczającego medale polskiej kadrze. Po chwili więcej szczegółów dodał Maciej Świniarski z Radia Olsztyn. "W cross-fit. Chyba nawet w mistrzostwach USA startował, albo stanowych" - napisał.

Kim jest Richard Lambourne? To postać, którą kojarzą zwłaszcza starsi kibice siatkówki. Grał reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zadebiutował w niej w 2000 roku, a osiem lat później zdobył mistrzostwo olimpijskie. Podczas kariery występował też w Polsce. Był zawodnikiem AZS Olsztyn i Delekty Bydgoszcz. W 2011 roku podpisał kontrakt z Fartem Kielce.

Jak spotkanie Czechy - Polska wyglądało okiem Sport.pl?

"Przegrani Czesi bardziej cieszyli się z czwartego miejsca niż polscy siatkarze z brązowego medalu mistrzostw świata. Wątpliwości nie pozostawiało też zachowanie Biało-Czerwonych przed tym spotkaniem i ich kibiców na trybunach. Wszyscy woleliby być wtedy gdzie indziej. Na pocieszenie pozostało zwycięstwo nad Czechami 3:1, dzięki któremu Polacy nie wrócą do domu z pustymi rękami" - tak pisała prosto z Filipin dziennikarka naszego portalu i korespondentka Sport.pl na MŚ Agnieszka Niedziałek.

"Brąz, srebro, złoto, złoto, brąz, srebro, złoto, brąz - takie wyniki w ośmiu kolejnych turniejach osiągnęła reprezentacja Polski siatkarzy, odkąd jej trenerem jest Nikola Grbić. Serb ma z naszą kadrą świetny bilans 8/8. Takiego nie miał żaden inny trener Polski w historii. To trzeba docenić, nawet jeśli brąz MŚ 2025 to medal, który nie daje pełnej satysfakcji" - tak oceniał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

Na mistrzostwach świata do rozegrania pozostało jedno spotkanie. W niedzielę o 12:30 czasu polskiego dojdzie do starcia Włochów z Bułgarią. Stawką złoty medal turnieju.