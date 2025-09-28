To był pojedynek dwóch różnych siatkarskich światów. Do meczu o brązowy medal mistrzostw świata przystąpiły reprezentacja Polski, czyli drużyna, która zawsze walczy o najwyższe laury oraz Czechy, dla których już obecność w fazie pucharowej była sukcesem. Tymczasem nasi sąsiedzi po trzech meczach grupowych ograli Tunezję (3:0) i Iran (3:1), czym zapewnili sobie miejsce w strefie medalowej. W półfinale przegrali z Bułgarami 1:3.

MŚ siatkarzy. Czesi postawili się Polakom

Mecz o brązowy medal wcale nie był jednostronny. O ile w pierwszej partii podopieczni Nikoli Grbicia pewnie pokonali rywali (25:18), o tyle w trzech kolejnych setach rywalizacja była wyrównana. W drugiej odsłonie to drużyna przeciwna zwyciężyła 25:23.

Na szczęście w trzeciej i czwartej partii triumfowali Polacy - odpowiednio 25:22 i 25:21. Liderzy światowego rankingu FIVB zapewnili sobie zatem brązowy krążek. To taki medal pocieszenia po kompletnie nieudanym pojedynku półfinałowym z Włochami.

W naszym zespole kluczowym siatkarzem okazał się Szymon Jakubiszak, który zaczął mecz jako rezerwowy. Środkowy zanotował na swoim koncie 10 punktów, grając ze skutecznością 78 procent w ataku (7/9). W dodatku zapisał przy swoim nazwisku 3 punktowe bloki.

Świetne zachowanie Czechów po meczu z Polakami

Czesi co prawda przegrali mecz z Polską, ale później wyszli na boisko i zaczęli skakać z radości. Nie widać było u nich smutku. Zdają sobie bowiem sprawę, że osiągnęli wynik ponad stan, a jednocześnie potrafili urwać seta potędze w rywalizacji o podium mistrzostw świata.

- Wcale im się nie dziwię - powiedział Wojciech Drzyzga, komentator Polsatu, patrząc na zachowanie Czechów. - Też się nie dziwię, gratuluję im tego wyniku - wtrącił Tomasz Swędrowski, drugi z komentatorów. - Doszli do półfinału. Zasłużyli na taki wynik - dodał.

Czas pokaże czy świetny wynik pozwoli Czechom na popularyzację siatkówki w ich kraju. Na pewno rodacy mogą być z nich dumni.