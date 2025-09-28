Wszyscy słyszeli, co Grbić powiedział po meczu z Czechami. "Nie ma znaczenia"

Polscy siatkarze w niedzielny poranek rywalizowali o brązowy medal mistrzostw świata. W meczu o brąz na ich drodze stanęli Czesi, którzy w półfinale okazali się słabsi od Bułgarii, przegrywając z nią 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25).

Grbić zabrał głos po meczu. Co za słowa

W starciu Polski z Czechami górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:20). Już po zakończonym spotkania przed kamerami stanął Nikola Grbić, którego reporter zatrzymał jeszcze przed zejściem z parkietu.

- To zawsze jest walka. Nie ma znaczenia, kto stoi po drugiej stronie siatki. Dziś wszyscy grają w siatkówkę, dziś wszyscy mają dwóch, trzech zawodników grających w dobrych klubach i umiejących grać świetne mecze - takimi słowami trener podsumował to, co się stało.

52-latek na tym nie poprzestał. - Jestem naprawdę bardzo dumny z tych chłopaków. Wszyscy oczekiwali od nas, że wczoraj pójdzie nam lepiej - przyznał.

- Teraz ja myślę o nas - wiem jak ciężko pracowaliśmy, jak bardzo ważne było dla nas to, by zagrać w kolejnym finale. Powrót po tej wczorajszej porażce był trudny. Dlatego jestem zadowolony, że udało nam się wrócić po tym, jak znowu prowadziliśmy w drugim secie i pomimo tego go przegraliśmy, było 1:1. Jeszcze raz podkreślę - jestem dumny i cieszę się, że możemy kontynuować powroty do Polski z medalami - skwitował.

Spotkanie Polski z Czechami było przedostatnim meczem tegorocznych mistrzostw świata. Kto zdobędzie złoto? Odpowiedź na to pytanie poznamy niedzielnym popołudniem. Finał mistrzostw świata, w którym Bułgaria zagra z Włochami, rozpocznie się o 12:30 czasu polskiego.