Tak wygląda ranking FIVB po tym, jak Polacy zdobyli medal MŚ

Polscy siatkarze walczyli w niedzielę 28 września o brązowy medal mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia musieli podnieść się po bolesnej porażce z Włochami 0:3. Nie było to łatwe, bo nasi zawodnicy mieli niewiele czasu na oczyszczenie głów. Z kolei Czesi przed tym meczem powtarzali, że nie mają nic do stracenia.

Polacy wyszarpali zwycięstwo Czechom

Ten mecz zaczął się kapitalnie - złapaliśmy swój rytm i rozbiliśmy rywali do 18. Ogromna w tym zasługa Wilfredo Leona, który zdobył 11 pkt w pierwszej partii. W drugim secie bardzo długo prowadziliśmy pięcioma punktami (14:9). Stało się jednak coś niespodziewanego - wpadliśmy w dołek, a komentatorzy Polsatu Sport stwierdzili, że "odcięło nam prąd". To sprawiło, że roztrwoniliśmy przewagę (19:19), a następnie polegliśmy 23:25. Czesi cieszyli się, jakby zdobyli ten medal, ale to był tylko jeden set.

Ostatecznie byliśmy w stanie szybko się podnieść i wygrać kolejne partie do 25:22 i 25:21. Tym samym Polacy sięgnęli po brąz mistrzostw świata. Krążka z tego kruszcu jeszcze nie mieliśmy w swojej kolekcji. Przypomnijmy, że złote medale zdobywaliśmy w 2018, 2014 i 1974 roku. Z kolei po srebro sięgaliśmy w 2022 i 2006 roku.

Tyle pkt dopisaliśmy do rankingu FIVB po meczu z Czechami

Reprezentacja Polski zaczynała mistrzostwa świata z dorobkiem 400,14 pkt w rankingu FIVB. Niestety nasze zdobycze punktowe z Rumunią, Katarem, Holandią, Kanadą czy Turcją nie były tak okazałe, jak strata "oczek" po meczu z Włochami. Przypomnijmy, że po półfinale MŚ straciliśmy 15,12 pkt, więc do ostatniego meczu na Filipinach przystępowaliśmy z wynikiem 390,96 pkt.

W przypadku zwycięstwa 3:0 Biało-Czerwoni dopisaliby do swojego rankingu 2,33 pkt. Niestety nie było tak pięknie, bo w drugim secie stało się coś nieoczekiwanego i Czesi urwali nam seta. To sprawiło, że za to zwycięstwo dopisaliśmy sobie tylko 0,01 pkt. Ostatecznie FIVB nie doliczyła tego 0,01 pkt i wciąż w rankingu FIVB widnieje 390,95 pkt.

Warto podkreślić, że gdybyśmy przegrali w tym meczu 2:3, stracilibyśmy 16,42 pkt. Jakby mecz zakończył się 1:3, to mielibyśmy 19,55 pkt mniej, a w przypadku porażki 0:3 - FIVB odjęłaby nam 22,67.

Skąd takie różnice w punktacjach? Jakiś czas temu tłumaczył to Marcin Jaz na łamach Sport.pl. "Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - opisywał.

W wielkim finale mistrzostw świata Włosi podejmą Bułgarów. Początek tego spotkania o godz. 12:30.

Ranking FIVB po meczu Polska - Czechy: