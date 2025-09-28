Oto zaskakujący bohater Polaków. "Dobrze, że jesteś"

Reprezentacja Polski musiała szybko pozbierać się po przegranej z Włochami w półfinale mistrzostw świata. Biało-Czerwoni ulegli Italii 0:3, mimo że w każdym z setów mieli kilkupunktowe prowadzenie. W niedzielę naprzeciwko naszej drużyny stanęli Czesi. W teorii wyraźnym faworytem do zwycięstwa byli podopieczni Nikoli Grbicia, ale w tym turnieju widzieliśmy już mnóstwo niespodzianek.

MŚ siatkarzy. Polska wyszarpała brąz. Możemy dziękować Jakubiszakowi

W pierwszym secie Biało-Czerwoni wyraźnie zdominowali rywali, wygrywając 25:18. W drugiej partii mieliśmy kilkupunktową przewagę, ale mogliśmy poczuć deja vu. Polscy siatkarze podobnie jak w sobotę w meczu z Włochami dali się dogonić. Właściwie podali tlen rywalom. A ci triumfowali 25:23. Zaczęły się zatem nerwy.

W trzecim secie to Czesi często swoimi błędami pomagali reprezentacji Polski. W końcówce nasz zespół wyszarpał zwycięstwo (25:22). Trudno jednak było być optymistą, patrząc na grę wicemistrzów olimpijskich. Na szczęście mieliśmy też wprowadzonego z kwadratu dla rezerwowych Szymona Jakubiszaka.

Środkowy kończył wiele ataków i pomógł nam wygrać cały mecz. W czwartym secie Biało-Czerwoni triumfowali 25:21 i zgarnęli brązowy medal mistrzostw świata. Jak niedzielny pojedynek skomentowali dziennikarze i eksperci?

Jakubiszak show. A wcześniej? "Paraliż"

"Nie ma zagrywki, nie ma bloku, fatalnie się to ogląda. Czesi rozgrywają atak jak na treningu. Paraliż Polaków" - napisał w trakcie meczu Sebastian Parfjanowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Co robi kontuzjowany/nie w pełni sił zawodnik na boisku?" - napisał Rafał Smoliński, dziennikarz serwisu WP SportoweFakty.

"Dawno nie widziałem takiego chaosu w naszej grze. Mental kruchy jak budżet studenta w połowie miesiąca" - napisał Piotr Siekierski z podcastu "VolleyTime".

"Wszystko co dobre w tym meczu nazywa się Szymon Jakubiszak" - napisał Jakub Balcerzak.

"I jeszcze broni. Jakubiszak MVP" - to z kolei opinia Aleksandry Chmielowskiej ze "Strefy Siatkówki".

"Gdyby mi ktoś powiedział przed turniejem, że w krytycznym momencie meczu o medal Polska będzie bazować na Szymonie Jakubiszaku, to bym nie uwierzył" - podkreślił Jakub Radomski z portalu Weszło.

"Szymonie Jakubiszaku, dobrze, że jesteś" - czytamy na profilu Macieja Piaseckiego z "Wprost".

"Przypominam, że Szymon Jakubiszak zdobył punkt na złoto VNL" - napisała Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Sami sobie żeśmy tego Indrę i Vasinę w PlusLidze wychowali i teraz pretensje, że nas biją" - podkreślił Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.