Po sobotnim, rozczarowującym meczu z Włochami (21:25, 22:25, 23:25) i porażce 0:3 w półfinale mistrzostw świata, reprezentacja Polski wróciła na zwycięską ścieżkę. Biało-Czerwoni w meczu o trzecie miejsce turnieju pokonali Czechów. Oddali rywalom tylko jednego seta. Pokonali naszych południowych sąsiadów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Wiadomo jaką nagrodę zainkasują za ten sukces.

Tyle zarobią Polacy za wygraną

Portal volleyweek.bg przed turniejem informowało o rekordowej puli nagród. Od kobiecych mistrzostw świata w Tajlandii siatkarscy mistrzowie świata mogą liczyć aż na milion dolarów. Wicemistrz turnieju otrzymuje 500 tysięcy dolarów, a brązowy medalista 250 tysięcy.

Przyjmując, że kurs dolara to ok. 3,65, Biało-Czerwoni za swój sukces otrzymają nieco ponad 911 tysięcy złotych.

Jak znaczący jest to wzrost w porównaniu do poprzednich mistrzostw świata? W 2022 roku mistrz otrzymywał "zaledwie" 200 tysięcy dolarów, zaś brązowi medaliści "tylko" 75 tysięcy.

Przypomnijmy, że wywalczony w niedzielę brązowy medal jest dla Polski czwartym krążkiem z rzędu. W latach 2014 i 2018 Biało-Czerwoni zdobywali złoto, a w 2022 roku srebro. Wcześniej nasza kadra dwukrotnie stawała na podium. W 1974 roku zdobywała mistrzostwo świata, a w 2006 roku przegrała w finale z Brazylią.

To pierwszy brąz mistrzostw świata w historii polskiej męskiej siatkówki.