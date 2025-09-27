Tak trener Czechów nazwał Polaków tuż przed meczem o brąz MŚ

Reprezentacja Polski w półfinale z Włochami zagrała swój najgorszy mecz turnieju. Choć postawa rywali także była daleka od ideału, to w wyniku braku skuteczności ataku Polaków, ich sporej liczby błędów i kulejącej zagrywki, spotkanie zakończyło się naszą porażką po trzech setach: 21:25, 22:25, 23:25.

"Nie mamy nic do stracenia". Czesi z jasnym przekazem przed meczem o medal

Po takiej klęsce najważniejsze dla Biało-Czerwonych będzie pozbieranie się pod względem mentalnym. W końcu już w niedzielę o godzinie 8:30 polskiego czasu staną do walki o brązowy medal. Ich rywalami będą Czechy, które w swoim półfinale uległy Bułgarii 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25). Trener Jiri Novak, cytowany przez stronę CT Sport przekonuje jednak, że jego podopieczni mogą zaskoczyć polskich siatkarzy, których określił jednym mianem.

- Czekają na nas najlepsi na świecie, więc musimy podejść do meczu ze spokojem. Nie mamy nic do stracenia. To oni są faworytami. Możemy ich tylko zaskakiwać, bo zaskoczyliśmy już wszystkich. Ta sytuacja jest z pewnością lepsza niż bycie faworytem, więc nam odpowiada - powiedział Novak.

W podobne tony uderzał kapitan reprezentacji Czech Adam Zajićek: - Nawet jeśli nie pójdzie nam dobrze, nie ciąży na nas presja. Nadal staramy się wycisnąć z tego jak najwięcej, czerpiemy radość z gry. Jeśli zdobędziemy medal, będzie wspaniale, jeśli nie, będziemy żałować, że nie wyjedziemy z medalem, ale i tak musimy być z siebie dumni i nie tracić nadziei, bo jesteśmy cholernie małym krajem, który osiągnął niesamowity sukces. I ten sukces zostanie w nas na długo.

Chociaż siatkarze naszych południowych sąsiadów przegrali w półfinale z Bułgarią, to ze względu na znacznie niższe oczekiwania wobec ich zespołu Czesi podejdą do gry z Polakami w lepszych nastrojach.

- Dlaczego mielibyśmy spuszczać głowy… W Czechach i tutaj [tj. na Filipinach, gdzie rozgrywane są mistrzostwa - dop. red.] jest wielu ludzi, którzy nas wspierają. Wiemy, że już jesteśmy dla nich zwycięzcami - powiedział Zajićek.