Grbić wywołał burzę swoją decyzją. Legenda mówi wprost

Reprezentacja Włoch podczas fazy grupowej przegrała z Belgią 2:3, po czym musiała się martwić o awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Wtedy jednak obrońcy tytułu wzięli się w garść i najpierw pokonali Ukrainę 3:0, a później rozpędzili się na tyle, że takim samym rezultatem ograli kolejno: Argentynę, Belgię i Polskę w półfinale. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją.

Kontuzja Kurka? "Nie powinna mieć wpływu"

Na czym polega ta niecodzienna sytuacja? Polska w każdym secie wychodziła na kilkupunktowe prowadzenie. Rzadko zdarza się tak, by dana drużyna w trzech setach miała konkretną, solidną przewagę, ale za każdym razem ją roztrwaniała. To niestety miało miejsce w szeregach naszego zespołu. Włosi nie grali zachwycająco, ale i tak byli lepsi, zwyciężając 3:0. Na drugim mundialu z rzędu przegrywamy z Italią.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania okazało się, że na boisku nie zobaczymy Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji. Jeśli więc Nikola Grbić chciał skorzystać z nominalnego atakującego, to musiał sięgnąć po Kewina Sasaka. 28-latek świetnie spisywał się w Lidze Narodów, ale podczas mundialu praktycznie nie był wykorzystywany. Jak podkreśla w rozmowie z WP SportoweFakty Waldemar Wspaniały, były selekcjoner reprezentacji Polski, zmiany kadrowe nie powinny tak mocno oddziaływać na drużynę.

- My graliśmy źle, taka jest prawda. Oczywiście, jakiś wpływ na to miała kontuzja Bartka Kurka czy Fornala wcześniej, ale cały czas mówiliśmy, trener też to powtarzał, że mamy takie zaplecze, iż strata jednego czy drugiego zawodnika nie powinna mieć wpływu na to, że gramy gorzej - powiedział.

Grbić popełnił błąd? Wspaniały wyjaśnia

Wcześniej problemy zdrowotne miał Tomasz Fornal. Widać było podczas meczu z Włochami, że nadal nie jest w pełni sił. Wspaniały nie rozumie, dlaczego Grbić robił tak mało zmian. Zastanawia go w szczególności decyzja o trzymaniu Artura Szalpuka w kwadracie dla rezerwowych.

- Myślę, że mógł wprowadzić Artura Szalpuka, bo przegrywaliśmy i tak naprawdę była jedna zmiana, gdy Fornal wszedł za Semeniuka w trzecim secie. Był Artur, można było z niego skorzystać, tym bardziej, że w ataku z wysokiej piłki i na zagrywce mieliśmy problemy, ale taką decyzję podjął trener. Mógł, ale może nawet powinien z niego skorzystać - dodał.

Biało-Czerwonym pozostaje teraz walka o brązowy medal. W niedzielę o godz. 8:30 Polacy zagrają z reprezentacją Czech.

