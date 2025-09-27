O tym będzie głośno. Tak lider Włochów podsumował mecz z Polską

Jeden z liderów reprezentacji Włoch Yuri Romano po wygranym ćwierćfinale z Belgią przyznał, że "Polska radzi sobie bardzo dobrze" i spodziewa się wielkiego spotkania. "To świetny klasyk. Myślę, że mają dobrą passę w starciach z nami, ostatnie spotkanie wygrali przekonująco. Jeśli znów na siebie trafimy, to przed nami emocjonujące spotkanie" - oznajmił, cytowany przez serwis Oasport.it. Teraz, po awansie do finału, zabrał głos po raz kolejny.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sędziowie powinni być karani za złe decyzje? Kosecki: Dla nich już największą karą jest hejt w Internecie

Lider reprezentacji Włoch wyznał. Te słowa pójdą w świat

Reprezentacja Włoch rozbiła nas w półfinale mistrzostw świata aż 3:0. "Biało-Czerwoni popełnili za dużo prostych błędów, brakowało asekuracji w defensywie i wystarczającej skuteczności w ataku" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl. Tuż po zakończeniu sobotniego spotkania Romano był wyjątkowo szczęśliwy i nie zamierzał tego ukrywać.

- Jesteśmy w szoku - wyznał na antenie Polsatu Sport. - To jest coś niesamowitego wygrać z Polską 3:0 w takim spotkaniu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wytrzymaliśmy w trudnych momentach. Ale myślę, że te poprzednie zwycięstwa mocno nas zbudowały - tłumaczył. Atakujący zdobył łącznie 15 punktów - skończył aż 12 ataków, zanotował dwa bloki i miał jednego asa serwisowego. Ma nadzieję, że uda się utrzymać formę do finałowego starcia z Bułgarią. - Odpoczniemy, przygotujemy się i będziemy gotowi - mówił.

Selekcjoner Ferdinando De Giorgi wskazał element gry, który okazał się najważniejszy. - To dla mnie coś wyjątkowego. Dzisiaj mój zespół rozegrał bardzo dobry mecz we wszystkich aspektach, zwłaszcza na zagrywce. Zasłużyliśmy na taki wynik, ponieważ graliśmy z dobrą intensywnością - przekazał.

Rozczarowany był za to Nikola Grbić, który docenił jednak rywali. - Zagrali niesamowicie. Ryzykowali w polu zagrywki. To są takie mecze, kiedy czasami ryzykujesz i nie idzie po twojej myśli, albo wychodzi ci wszystko. Byli niesamowici w obronie. To była niesamowita siatkówka w ich wykonaniu - zachwalał rywali w rozmowie z mediami FIVB.

Reprezentacja Polski w meczu o brązowy medal mistrzostw świata zagra z Czechami. Początek tego meczu w niedzielę 28 września o godz. 8:30. Włochy o złoto zagrają z Bułgarią o godz. 12:30. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.