Na to pytanie Kurek nie miał zamiaru odpowiadać. "Możemy o tym nie rozmawiać"

Polska przystępowała do meczu z Włochami jako niepokonana na tegorocznym mundialu. Podopieczni Nikoli Grbicia w pięciu spotkaniach stracili zaledwie dwa sety. Właściwie z żadnym z rywali nie mieli większych problemów. Niektórzy podkreślali, że starcie z Italią będzie pierwszym prawdziwym testem na turnieju rozgrywanym na Filipinach. I gdy doszło do tego sprawdzianu, to niestety Biało-Czerwoni przegrali 0:3.

Kurek nie zagrał. "Nie ma nic przyjemnego"

Tuż przed rozpoczęciem spotkania dowiedzieliśmy się, że na boisku nie zobaczymy Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji.

Nie znaliśmy szczegółów, lecz Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport podawała w mediach społecznościowych, że chodzi o problemy z mięśniami brzucha. Sam zainteresowany nie miał ochoty, by odpowiadać na pytania dotyczące jego stanu zdrowia.

- Możemy o tym nie rozmawiać. Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu takiego meczu z boku. Naderwany miesięń (...) Czasami taka błahostka sprawia, że nie było mi dane powalczyć o marzenia. Dziękuję chłopakom, bo dali z siebie maksa. Musimy teraz zewrzeć szyki i spróbować wywalczyć jutro brązowy medal - powiedział Kurek w rozmowie z Polsatem.

Tym Włosi zachwycili Kurka. "Coś nieprawdopodobnego"

Nie będzie ryzykiem stwierdzenie, że sobotnie spotkanie było dziwne. Polacy w każdym z trzech setów mieli kilkupunktową przewagę, Włosi nie grali na najwyższym poziomie, ale i tak doganiali nasz zespół z wynikiem. Kurek podkreśla, że w jednym elemencie rywale byli niezniszczalni.

- Nie widziałem jeszcze Włochów tak grających w obronie. To jakie ataki "Semena" podbijali przez dwa pierwsze sety, to było coś nieprawdopodobnego. Czasami na takich detalach rozgrywają się te najważniejsze mecze - dodał.

Polakom pozostaje walka o brązowy medal. W niedzielę o godz. 8:30 zagrają o trzecie miejsce mistrzostw świata z reprezentacją Czech.

