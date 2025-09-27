Na to pytanie Kurek nie miał zamiaru odpowiadać. "Możemy o tym nie rozmawiać"

Polska przystępowała do meczu z Włochami jako niepokonana na tegorocznym mundialu. Podopieczni Nikoli Grbicia w pięciu spotkaniach stracili zaledwie dwa sety. Właściwie z żadnym z rywali nie mieli większych problemów. Niektórzy podkreślali, że starcie z Italią będzie pierwszym prawdziwym testem na turnieju rozgrywanym na Filipinach. I gdy doszło do tego sprawdzianu, to niestety Biało-Czerwoni przegrali 0:3.
Tuż przed rozpoczęciem spotkania dowiedzieliśmy się, że na boisku nie zobaczymy Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji.
Nie znaliśmy szczegółów, lecz Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport podawała w mediach społecznościowych, że chodzi o problemy z mięśniami brzucha. Sam zainteresowany nie miał ochoty, by odpowiadać na pytania dotyczące jego stanu zdrowia.
- Możemy o tym nie rozmawiać. Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu takiego meczu z boku. Naderwany miesięń (...) Czasami taka błahostka sprawia, że nie było mi dane powalczyć o marzenia. Dziękuję chłopakom, bo dali z siebie maksa. Musimy teraz zewrzeć szyki i spróbować wywalczyć jutro brązowy medal - powiedział Kurek w rozmowie z Polsatem.
Nie będzie ryzykiem stwierdzenie, że sobotnie spotkanie było dziwne. Polacy w każdym z trzech setów mieli kilkupunktową przewagę, Włosi nie grali na najwyższym poziomie, ale i tak doganiali nasz zespół z wynikiem. Kurek podkreśla, że w jednym elemencie rywale byli niezniszczalni.
- Nie widziałem jeszcze Włochów tak grających w obronie. To jakie ataki "Semena" podbijali przez dwa pierwsze sety, to było coś nieprawdopodobnego. Czasami na takich detalach rozgrywają się te najważniejsze mecze - dodał.
Polakom pozostaje walka o brązowy medal. W niedzielę o godz. 8:30 zagrają o trzecie miejsce mistrzostw świata z reprezentacją Czech.
