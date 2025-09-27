MŚ w siatkówce 2025: Polska - Czechy. Gdzie i o której godzinie oglądać mecz o brąz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze w trzech ostatnich edycjach mistrzostw świata za każdym razem meldowali się w finale. W 2014 i 2018 r. sięgali po złoto, a w 2022 wywalczyli srebro. Niestety w trwającym turnieju na Filipinach nie powtórzą tych sukcesów. W sobotnim półfinale lepsi okazali się Włosi. Wygrali 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) i to oni zagrają o złoto z Bułgarią. Polakom pozostała więc walka o trzecie miejsce.

Nie będzie kolejnego finału. Polacy zagrają o brąz mistrzostw świata

Osłabieni brakiem Bartosza Kurka Biało-Czerwoni przeciwko Włochom nie byli w stanie urwać choćby jednej partii. Choć w każdej prowadzili z przewagą czterech, czy nawet pięciu punktów, w końcówkach nie dawali rady przeciwstawić się rywalom. Mimo to wciąż mają o co grać. - Na pewno teraz nie jest łatwo, w tej sytuacji, gdy straciliśmy szanse na złoto i tytuł. Ale nadal mamy szansę zdobyć medal, to dla nas ważne, aby wrócić, zresetować głowy i jutro zagrać naszą najlepszą siatkówkę - zapowiedział po przegranej z Włochami Kamil Semeniuk.

Naszym ostatnim rywalem w tej imprezie będą Czesi, którzy uchodzą za największą rewelację mistrzostw. Już teraz osiągnęli bowiem największy sukces od czasu rozpadu Czechosłowacji. Po drodze wyeliminowali m.in. Brazylię czy Iran i jako osobny kraj po raz pierwszy zameldowali się w najlepszej czwórce globu. W sobotę ulegli jednak Bułgarii 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25).

Polacy w starciu z naszymi południowymi sąsiadami będą zdecydowanym faworytem. Czechy to dopiero 18. zespół rankingu FIVB. Polacy są zaś jego liderami. W dodatku nie przegrali z tym zespołem od 2011 r., choć trzeba przyznać, że od tamtej pory mierzyli się z nim raptem trzy razy. Raz wygrali 3:1, a dwa razy po 3:0.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 2025. Mecz o 3. miejsce Polska - Czechy. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata w siatkówce pomiędzy Polską a Czechami odbędzie się w niedzielę 28 września w Pasay City na Filipinach. Początek o godz. 8:30 rano polskiego czasu. Transmisję tego starcia można będzie oglądać na kanale Polsat Sport oraz w ogólnodostępnym Polsacie. W internecie dostępny będzie także stream online w płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.