Oto największy wróg Grbicia. Cała Polska znowu widziała. Koszmar

Miał być pasjonujący półfinał, a był mecz, w którym mistrzowie świata pewnie i zasłużenie pokonali wicemistrzów świata. W półfinale siatkarskiego mundialu na Filipinach Polska uległa Włochom 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Zaczęło się od kontuzji Bartosza Kurka, który nie mógł pomóc naszej reprezentacji w tym meczu. Później każdą partię zaczynaliśmy od prowadzenia, ale w każdej brakowało kogoś, kto tej przewagi by przypilnował. Włosi wygrali mecz lepszą grą w siatkówkę, ale i większym opanowaniem, pewnością siebie.

Niestety, na początku sierpnia my byliśmy górą, wygrywając z nimi 3:0 finał Ligi Narodów, a teraz oni wzięli rewanż. W najważniejszym meczu sezonu. Bo – wszystko na to wskazuje – zwycięzca tego półfinału wywalczy złoto mistrzostw świata. Bułgarzy, którzy w pierwszym półfinale wygrali z Czechami, raczej nie będą w stanie pokonać Włochów i raczej nie byliby w stanie sprawić sensacji, gdyby w meczu o tytuł starli się jednak z Polakami, a nie Włochami.

Grbić przegrał z nim dwa finały MŚ, a teraz półfinał

Można powiedzieć, że Nikola Grbić już po raz trzeci w karierze był bardzo blisko mistrzostwa świata i trzeci raz drogę do tego złota zagrodził mu Ferdinando De Giorgi.

Kibice siatkówki na pewno dobrze pamiętają, że w finale MŚ 2022 w Katowicach De Giorgi był górą, bo jego kadra pokonała drużynę Grbicia 3:1. A pierwsze starcie o mistrzostwo świata Fefe wygrał z Nikolą dawno, dawno temu. To był rok 1998 i mundial w Japonii, gdzie panowie zmierzyli się jeszcze jako zawodnicy. Wówczas rozgrywający włoskiej kadry De Giorgi cieszył się z triumfu w stosunku 3:0 nad rozgrywającym serbskiej kadry Grbiciem i jego kolegami.

Grbić może dać Polsce ósmy medal z rzędu

Mimo kolejnej porażki z De Giorgim w niedzielę Grbić poprowadzi Polskę w meczu o kolejny ważny medal. Od 2022 roku Serb jako trener naszej kadry kończy z nią na podium wszystkie turnieje. Na razie ma bilans 7/7. A najważniejszymi jego sukcesami u nas są: złoto ME 2023, srebro igrzysk olimpijskich 2024 i srebro MŚ 2022. Warto dołożyć kolejny krążek.

W całej swojej karierze jako zawodnik Grbić wywalczył m.in. złoto i brąz igrzysk olimpijskich, srebro MŚ, złoto oraz złoto, srebro i dwa brązy ME. Jako trener dorzucił m.in. złoto ME (z Polską), srebro olimpijskie (z Polską), srebro MŚ (z Polską) i brąz ME (z Serbią). Warto dorzucić do tego worka z medalami kolejny. Nawet jeśli nie będzie to ostatnie brakujące złoto z wielkich turniejów w przebogatej kolekcji Grbicia.

Mecz Polska – Czechy o brązowy medal MŚ 2025 w niedzielę o godzinie 8.30 naszego czasu. Transmisja w Polsacie, relacja na żywo na Sport.pl.