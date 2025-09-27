Oto co trener Włochów powiedział o Polakach po awansie do finału MŚ

"Bartosz Kurek kilkakrotnie aż odwracał wzrok i chodził dookoła nerwowo. Tak bardzo przeżywał półfinał mistrzostw świata z Włochami, który przymusowo oglądał z kwadratu dla rezerwowych. W przerwach robił to, co należało do kapitana reprezentacji Polski. Ale nie pomogło ani to, ani desperacka próba, na którą zdecydował się jeszcze przed końcem pierwszego seta trener Nikola Grbić. Biało-Czerwoni przegrali półfinałowy mecz z Włochami 0:3 i stracili szansę na finał" - relacjonowała z Filipin Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.
Po meczu krótkiego wywiadu udzielił selekcjoner reprezentacji Włoch Ferdinando De Giorgi. - To dla mnie coś wyjątkowego. Dzisiaj mój zespół chciał rozegrać bardzo dobry mecz we wszystkich aspektach. Zagrywce... Myślę, że mój zespół zasłużył na taki wynik, ponieważ graliśmy z dobrą intensywnością, walczyliśmy w momentach, gdy Polska starała się wrócić do meczu - ocenił De Giorgi, który z kadrą Włoch trzykrotnie wygrywał mistrzostwo świata jako zawodnik (1990, 1994, 1998) i raz jako trener (2022).
- Jestem szczęśliwy. Mamy też mało czasu na odpoczynek i myślenie o finale. Jestem dumny z mojego zespołu. Jest on wyjątkowy, ponieważ jest razem i gra bardzo dobrze - podsumował 63-latek, który też w 2017 roku prowadził z niepowodzeniem reprezentację Polski.
Reprezentacja Polski w meczu o brązowy medal mistrzostw świata zagra z Czechami. Początek tego meczu w niedzielę 28 września o godz. 8:30. Włochy o złoto zagrają z Bułgarią o godz. 12:30. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
