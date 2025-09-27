To dlatego Kurek wypadł z półfinału MŚ. Gorzej być nie mogło. "Koniec"

Bartosz Kurek na półfinał mistrzostw świata Polska - Włochy został wpisany do protokołu jako libero, co oznaczało, że nie będzie w stanie pomóc drużynie narodowej w arcyważnym spotkaniu. Wiadomo coraz więcej na temat sytuacji 37-latka.
"Słyszę w korytarzach manilskich, że kontuzja Bartka Kurka to problemy z mięśniami brzucha. Co za pech" - przekazała dziennikarka Sara Kalisz w serwisie X. "W przypadku Bartosza Kurka, niestety tym razem problemy z mięśniami brzucha... Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że to koniec turnieju dla kapitana biało-czerwonych..." - to z kolei wpis Jakuba Balcerzaka.
Zobacz również: Wielka sensacja w finale MŚ. "Przepraszam, ale to pytanie jest absurdalne"
Przypomnijmy, że po porażce 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) z Włochami polscy siatkarze rozegrają jeszcze jeden mecz na Filipinach (w niedzielę 28 września). Będzie to spotkanie o brązowy medal z reprezentacją Czech.
Wracając do Kurka, to jego kolejny uraz w bieżącym sezonie reprezentacyjnym. Ligę Narodów stracił on z powodu problemów z plecami. Chociaż nawet bez niego koledzy z kadry spisali się rewelacyjne i wygrali rozgrywki, w finale pokonując 3:0 Włochów.
Reprezentacja z Półwyspu Apenińskiego zagra również o złoto mistrzostw świata. W Manili po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!