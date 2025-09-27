Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polska - Włochy

Reprezentacja Polski w sobotę rozegrała półfinałowe starcie w mistrzostwach świata siatkarzy. To był wielki rewanż za finał z 2022 roku. Polacy przegrali wówczas z Włochami 1:3. Niestety - w sobotę 27 września wynik był jeszcze gorszy. Podopieczni Nikoli Grbicia przegrali 0:3 (21:25, 22:25, 23:25). Dzięki temu to Włosi zagrają w niedzielnym finale z Bułgarią. Polacy, choć przegrali, to utrzymali pozycję lidera w rankingu FIVB. Ich przewaga nad Włochami stopniała.

Oto ranking FIVB po półfinale MŚ

Przed półfinałowym meczem Polski z Włochami biało-czerwoni zajmowali pierwsze miejsce w światowym zestawieniu. Z dorobkiem 406,07 pkt o ponad 38 oczek wyprzedzali Italię (367,99 pkt). Stało się jasne, że stawką sobotniego starcia z siatkarzami z Półwyspu Apenińskiego jest nie tylko awans do finału mistrzostw świata, ale także powiększenie przewagi nad nimi w światowym zestawieniu.

Za porażkę z Włochami Polacy stracili 15,12 pkt w rankingu FIVB. To oznacza, że po sobotnich spotkaniach mają na koncie 390,95 pkt. Nad drugimi Włochami (383,12) mają 7,83 pkt przewagi. Trzecie miejsce na liście zajmują Brazylijczycy. Czołową dziesiątkę uzupełniają następujące reprezentacje: Francja, USA, Słowenia, Japonia, Argentyna, Bułgaria i Kanada.

Kolejna okazja do powiększenia tej przewagi już w niedzielę. Na ten dzień zaplanowane zostały mecze o medale mistrzostw świata. Najpierw odbędzie się mecz o trzecie miejsce, w którym Czechy zagrają z Polską.

W wielkim finale turnieju Bułgaria podejmie Włochów.

Ranking FIVB: