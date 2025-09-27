Potężne osłabienie Polski w meczu o finał MŚ! Niestety

Tylko kilkanaście minut dzieli nas od początku meczu Polska - Włochy w półfinale siatkarskich mistrzostw świata. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nasza reprezentacja podejdzie do tego spotkania w bardzo osłabionym składzie.

Bartosz Kurek nie zagra z Włochami w półfinale mistrzostw świata

W przedmeczowym studiu w Polsacie Sport Jerzy Mielewski poinformował, że Bartosz Kurek został wpisany w protokole meczowym jako libero. To oznacza tyle, że nasz atakujący nie będzie w stanie zagrać w tym spotkaniu i pomóc swoim kolegom w walce o finał mistrzostw świata. Na razie nie wiadomo, co dokładnie dolega 37-latkowi.

To bez wątpienia ogromna strata, gdyż Bartosz Kurek podczas turnieju na Filipinach prezentował równą, wysoką formę i pod tym względem był najlepszym naszym graczem w ofensywie. Do tego mowa o niezwykle doświadczonym zawodniku, który w karierze doświadczył wszystkiego.

Tym samym w pierwszym składzie Biało-Czerwonych na to spotkanie wyjdzie Kewin Sasak. 28-latek był ważnym zawodnikiem w finałach tegorocznej Ligi Narodów, ale na mistrzostwach świata nie spędził na boisku nawet pięciu minut. Pozostaje liczyć, że wskoczy do składu i poprowadzi Polaków do finału.

Mecz Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata rozpocznie się o godz. 12:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. W finale na zwycięzcę tego meczu czeka już reprezentacja Bułgarii, która w półfinale pokonała Czechy 3:1.