MŚ siatkarzy. O której mecz Polska - Włochy. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Polscy siatkarze - mimo problemów, takich jak kontuzja Tomasza Fornala - kapitalnie radzą sobie w tegorocznych mistrzostwach świata. Podopieczni Nikoli Grbicia w play-offach rozprawili się z Kanadą (3:1) i Turcją (3:0). O wielki finał zagrają z Włochami, którzy pokonali Belgię i Argentynę (po 3:0).

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Mecz Polska - Włochy, czyli szlagier nad szlagierami

Ten mecz ma wiele podtekstów - będzie to rewanż za poprzednie mistrzostwa świata. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji tego czempionatu Włosi pokonali Polaków w wielkim finale. Jakby tego było mało Biało-Czerwoni rywalizowali z siatkarzami tej nacji w finałach mistrzostw Europy 2023 i w tegorocznej Lidze Narodów. - Ja już mam naprawdę serdecznie dosyć grania przeciwko reprezentacji Włoch. Ale jeżeli się dochodzi do ostatniego etapu turnieju, to prędzej czy później trzeba będzie się skonfrontować z taką drużyną - powiedział Kamil Semeniuk.

Nieco innego zdania jest Fabian Drzyzga. "Nie chcę obrażać innych drużyn i całego turnieju, ale Polska ma w nim tylko jeden poważny mecz. I to będzie półfinał. Reszta to sparingi, choć trzeba docenić, że chłopacy dobrze wykonują w nich swoją robotę i wygrywają dość przekonująco" - mówił jakiś czas temu w wywiadzie z "Weszło". Ponadto zaznaczył, że najchętniej poprosiłby pozostałe reprezentacje, by zawalczyli o trzecie miejsce, a mecz o złoto zostawili Polakom i Włochom.

Kiedy mecz Polska - Włochy?

Mecz Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata rozegrany zostanie w sobotę 27 września o godzinie 12:30. Transmisję na żywo będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu oraz online w serwisie Polsat Box Go. Tekstową transmisję będzie można śledzić na Sport.pl i Sport.pl LIVE.

Zobacz też: Polacy wygrali, a Grbić ruszył na trybuny. Pokazał swoją prawdziwą twarz