Oto gospodarz siatkarskich MŚ 2029! Tego jeszcze nie było

Siatkarskie mistrzostwa świata na Filipinach są pełne niespodzianek. Po fazie grupowej z rywalizacją pożegnali się Brazylijczycy, Francuzi, czy Japończycy, a o finał zagrają Polacy z Włochami i Czesi z Bułgarami.

FIVB ogłosiła gospodarza mistrzostw świata 2029

Jeszcze impreza się nie zakończyła, a organizatorzy ogłosili, gdzie odbędzie się mundial w 2029 roku. "FIVB i Volleyball World z przyjemnością ogłaszają, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB 2029 odbędą się w Katarze" - czytamy.

"Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn po raz pierwszy w historii przeniosą się na Bliski Wschód, a gospodarzem będzie Katar. Znany z organizacji światowej klasy międzynarodowych wydarzeń sportowych, Katar 2029 ma zapewnić wyjątkowe wrażenia i pozostawić trwałe dziedzictwo dla siatkówki w całym regionie. Mecze odbędą się w stolicy Kataru, Dosze, jednym z najlepiej skomunikowanych miast na świecie" - dodano.

Prezes FIVB reaguje: Ważny krok w rozwoju

Polska już wcześniej została potwierdzona jako gospodarz Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB 2027. Głos nt. tej imprezy zabrał prezes FIVB Fabio Azevedo. - Z dumą potwierdzamy nie jednego, ale trzech znakomitych gospodarzy – USA, Kanadę i Katar – na przyszłe edycje Mistrzostw Świata w Siatkówce. USA i Kanada będą gospodarzami kobiecej edycji w 2027 roku, a Katar męskiej w 2029 roku - zaczął.

- Jesteśmy przekonani, że zapewnimy niezapomniane turnieje sportowcom, kibicom i wszystkim interesariuszom Global Volleyball Movement. Przeniesienie Mistrzostw Świata do nowych regionów to ważny krok w rozwoju naszego sportu i szerzeniu jego wartości współpracy, integracji, pokoju i solidarności na całym świecie - dodał.

Podczas tegorocznych mistrzostw świata Polska mierzyła się z reprezentacją Kataru. Podopieczni Nikoli Grbicia rozbili ich 3:0. Najwięcej kłopotu rywale sprawili im w pierwszym secie, który Biało-Czerwoni wygrali do 21. W następnych było już łatwiej. Partie zakończyły się wynikami 25:14 i 25:19.