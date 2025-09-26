Powrót na stronę główną
Tak trener Włochów nazwał Polaków przed meczem. Tego już nie cofnie
Reprezentacja Polski jest już w półfinale siatkarskich mistrzostw świata. Tam czekają na nią Włosi, których obecnie prowadzi Ferdinando De Giorgi. To człowiek doskonale znający Polskę. Pracował niegdyś w naszej kadrze i klubach. Przed sobotnim meczem o wejście do wielkiego finału zabrał głos.
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Mistrzostwa świata siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Na Filipinach zostały już tylko cztery reprezentacje. Bułgaria, Czechy, Polska i Włochy. Biało-Czerwoni w półfinale zmierzą się z reprezentacją z Półwyspu Apenińskiego. To hit i rewanż za finał sprzed trzech lat. Głos przed tym spotkaniem zabrał człowiek, który do naszego kraju może mieć szczególny sentyment, ale w sobotę postara się popsuć humory polskim kibicom. Mowa o Ferdinando De Giorgim.

Prowadził Polskę. Teraz spróbuje ją pokonać i zabiera głos

- Polska? Jest najlepszą drużyną w tym momencie, ponieważ mają świetną drużynę i szeroki skład - powiedział w rozmowie z plusliga.pl. De Giorgi w 2017 roku prowadził reprezentację Polski, a przed laty był także trenerem klubów - ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla.

Dziś De Giorgi jest trenerem włoskiej kadry, z którą w 2022 roku sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując w finale Polaków (3:1). Z Włochami zdobył także mistrzostwo Europy (2021).

- My nie bronimy mistrzostwa świata, tylko atakujemy i chcemy powalczyć o złoto. To, że gramy z emblematem mistrzów na koszulce wcale nie znaczy, że dostaniemy za to jakieś punkty i będziemy zaczynać mecze z przewagą - dodał.

Warto dodać, że Polska pokonała Włochów De Giorgiego w finale mistrzostw Europy 2023 i Ligi Narodów 2025. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia w sobotę skompletowali swoistego hat-tricka zwycięstw. Oznaczałoby to czwarty z rzędu awans do finału mistrzostw świata. W nim czekałby wygrany półfinału Czechy - Bułgaria.

