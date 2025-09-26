Mamy głos z kadry. Oto najnowsze informacje ws. stanu zdrowia lidera kadry

Tomasza Fornala długo omijały kłopoty zdrowotne, ale podczas mistrzostw świata na Filipinach nastąpiła pechowa kumulacja. Z jej powodu opuścił już dwa mecze tego turnieju. Wciąż nie wiadomo, czy w sobotę nie dojdzie do tej statystyki trzeci.

Pechowa passa Fornala na Filipinach. "Sytuacja nie jest jasna"

Zaczęło się niepozornie - Fornal pauzował w drugim spotkaniu grupowym z Katarem z powodu gorszego samopoczucia. Trudno to jednak uznać za zaskakujące, bo wszyscy bądź niemal wszyscy kadrowicze zmagali się po przylocie na Filipiny albo z problemami żołądkowymi, albo z przeziębieniem spowodowanym intensywnie pracującą klimatyzacją w przeróżnych budynkach i środkach transportu w Manili. Pech przyjmującego na tym się jednak nie skończył.

Po raz pierwszy problemy z plecami dały mu o sobie znać podczas ostatniego spotkania grupowego z Holandią. To dlatego pojedynek 1/8 finału zaczął jako rezerwowy i pojawił się na parkiecie tylko na chwilę, a w ćwierćfinale z Turcją miał strój libero i oglądał poczynania kolegów cały czas z boku.

Trener Nikola Grbić zaznaczył po tym spotkaniu, że nie chciał ryzykować pogorszenia stanu siatkarza. Jest też w o tyle komfortowej sytuacji kadrowej, że nie musi tego robić - świetnie spisuje się bowiem w tym turnieju Kamil Semeniuk. W czwartek kadra miała jedynie zajęcia w siłowni, a Fornal ćwiczył zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Jedyny trening w hali przed weekendowymi meczami w strefie medalowej Biało-Czerwoni odbyli w piątek. Jeden z liderów kadry brał w nim udział zgodnie z wytycznymi sztabu szkoleniowego.

- Sytuacja Tomasza Fornala nie jest jasna. Uczestniczył w piątkowym treningu. Postępuje zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Ostateczną decyzję odnośnie do jego udziału w półfinale podejmie w sobotę Nikola Grbić - zaznaczył rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mariusz Szyszko w komunikacie przekazanym dziennikarzom pracującym przy turnieju w Manili.

Grbić podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami w ramach dnia medialnego zapewniał, że stan przyjmującego poprawił się w porównaniu ze środą, ale zastrzegł, że wciąż nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja. Wspominał wtedy, że pierwsza kwestia to decyzja o dopuszczeniu Fornala do meczu, a druga to ustalenie zakresu, w jakim będzie mógł ewentualnie pomóc drużynie. W grę wchodzić mogłaby np. opcja, by pojawił się jedynie chwilowo do przyjęcia za Wilfredo Leona.

Stan zdrowotny reszty zawodników drużyny wydaje się nie budzić żadnych obaw. Dodatkowym poprawiającym humor akcentem na piątkowym treningu było zaś "Sto lat" odśpiewane obchodzącemu w piątek 29. urodziny rozgrywającemu Janowi Firlejowi.

Początek hitowego półfinału z Włochami w sobotę o godz. 12.30 czasu polskiego.