Gigantyczna sensacja na MŚ siatkarzy! Tego nie było od 59 lat

Podczas mistrzostw świata siatkarzy na Filipinach właściwie od samego początku widzieliśmy sensacje. Już po dwóch kolejkach fazy grupowej było pewne, iż do czołowej szesnastki nie wejdzie Japonia. Później wykruszali się kolejni faworyci.

MŚ siatkarzy. Pierwsza taka sytuacja od 59 lat

Po fazie grupowej udział w turnieju zakończyli mistrzowie olimpijscy Francuzi. Najpierw pokonali Koreę Południową (3:0), a następnie ulegli Finlandii i Argentynie (dwa razy wynik 2:3). Na tym samym etapie z mundialem pożegnali się również Brazylijczycy. Canarinhos - podobnie jak Francja - przyzwyczaili nas do tego, że walczą o medale, a tymczasem nawet dwa wygrane mecze nie wystarczyły, by uzyskać awans do 1/8 finału (Serbia i Czechy miały lepszy bilans setów).

Obecnie w walce o mistrzowski tytuł pozostały już tylko cztery zespoły. O ile Polaków i Włochów mogliśmy się w tym gronie spodziewać, o tyle obecność reprezentacji Bułgarii i Czech jest sensacją. A przecież w dodatku któraś z dwóch ostatnich wymienionych ekip zagra w finale.

W strefie medalowej mamy cztery europejskie drużyny. To pierwsza taka sytuacja od... 59 lat! W 1966 roku w czołowej czwórce zameldowały się: Czechosłowacja, Rumunia, NRD oraz ZSRR.

Amerykanie mogli podtrzymać passę. Bułgarzy odrobili stratę

W strefie medalowej spoza drużyn europejskich mocno uderzający jest brak Brazylii, która w poprzednich sześciu edycjach mistrzostw świata zawsze zajmowała miejsce na podium, a w latach 2002-2010 trzy razy z rzędu sięgała po złoto.

Była szansa na to, iż na obecnym mundialu w półfinale pojawią się Amerykanie. Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych w ćwierćfinale prowadzili z Bułgarią już 2:0. Niespodziewanie jednak rywale odrobili straty.

Mamy zatem do czynienia z historyczną edycją mistrzostw świata siatkarzy. W sobotę poznamy finalistów imprezy. O godz. 8:30 Bułgaria zagra z Czechami, a cztery godziny później rozpocznie się hitowy pojedynek Polski z Włochami.