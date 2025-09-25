Pilne wieści ws. meczu Polaków! Jest decyzja

Reprezentacja Polski w świetnym stylu zameldowała się w półfinale siatkarskich mistrzostw świata. W środę podopieczni Nikoli Grbicia zapewnili sobie miejsce w strefie medalowej, pokonując Turcję 3:0. Wcześniej drużyna prowadzona przez Slobodana Kovaca nie zaznała goryczy porażki, ale w starciu z Polakami była bezradna. Biało-Czerwoni w innych potyczkach także nie dawali rywalom większych szans na zwycięstwo. Przed rywalizacją z Turkami pokonali kolejno: Rumunię (3:0), Katar (3:0), Holandię (3:1) i Kanadę (3:1).

Polska - Włochy. Hit na MŚ siatkarzy

W półfinale imprezy rozgrywanej na Filipinach Polska zmierzy się z reprezentacją Włoch. Wielu kibiców nazywa ten pojedynek przedwczesnym finałem. W końcu obie ekipy walczyły niedawno o złoto Ligi Narodów, a na poprzednim mundialu także spotkały się w finale.

Włosi zanotowali jedną wpadkę podczas tegorocznego światowego czempionatu. W fazie grupowej ulegli Belgii 2:3. Później jednak zanotowali trzy zwycięstwa z rzędu wynikiem 3:0. Najpierw ograli Ukrainę, następnie Argentynę, a w ćwierćfinale zrewanżowali się Belgom.

Mecz Polska - Włochy odbędzie się w sobotę (27 września). Organizatorzy podali, że spotkanie rozpocznie się o godz. 12:30 czasu polskiego.

MŚ siatkarzy. Sensacyjny drugi półfinał

Polska i Włochy to dwie najlepsze ekipy rankingu FIVB. Śmiało można nazywać starcia tych zespołów siatkarskimi klasykami.

Najpierw o finał mistrzostw świata sensacyjnie zagrają Bułgaria i Czechy. Ten pojedynek został zaplanowany na godzinę 8:30. Obie ekipy zasługują na dużą uwagę, ponieważ Bułgaria w ćwierćfinale przegrywała z USA już 0:2, ale odrobiła straty. Czesi natomiast pokonali już kilka renomowanych drużyn. Są największą rewelacją mundialu. Pewne jest, że w walce o tytuł spotka się jeden z faworytów i jedna z niespodzianek turnieju.

