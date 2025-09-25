Polscy siatkarze idą jak burza na mistrzostwach świata rozgrywanych na Filipinach. Biało-Czerwoni odnieśli już pięć zwycięstw i przegrali tylko dwa sety (z Rumunią, Katarem i Turcją po 3:0 i z Holandią oraz Kanadą po 3:1). Biało-Czerwoni nie mieli jeszcze jednak bardzo wymagającego rywala. Takiego spotkają w półfinale, bo zmierzą się w nim z obrońcami tytułu - Włochami, którzy na tym turnieju odnieśli cztery wygrane (po 3:0 z Algierią, Ukrainą, Argentyną i Belgią) oraz mieli jedną porażkę (2:3 z Belgią).

Poleciała na Filipiny na mecze Polaków. "Serce się łamie"

Na turniej na Filipiny pojechali też polscy dziennikarze. Sara Kalisz z TVP Sport udostępniła w mediach społecznościowych relację z wydarzeń w turnieju, a na koniec bardzo smutny wpis.

"Dzieci proszące o pieniądze przez szyby aut. Serce się łamie" - napisała Sara Kalisz w relacji na Instagramie.

Ubóstwo jest bardzo dużym problemem na Filipinach. Wielu ludzi tam nie ma podstawowych środków do życia.

- Pamiętam ogromną biedę na ulicach. Aż serce bolało, jak wychodziłem do sklepu dosłownie za róg hotelu. Całe rodziny śpiące na chodnikach na materacach. Były tam też dzieci w pampersach. Po prostu serce bolało. My jesteśmy do tego trochę nieprzyzwyczajeni, więc to było niesamowicie ciężkie. Trudno było na to patrzeć po prostu, musieć jakby w tym uczestniczyć - mówił Jakub Popiwczak, libero reprezentacji Polski w rozmowie z Agnieszką Niedziałek, naszą wysłanniczką na turniej.

Mecz Polska - Włochy odbędzie się w sobotę, 27 września. W drugim półfinale zmierzą się zwycięzcy czwartkowych pojedynków: Czechy - Iran (9.30) i USA - Bułgaria (14).

Relacje na żywo ze spotkań polskich siatkarzy na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

