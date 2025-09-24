W Serbii trąbią o tym, co zrobili Polacy na MŚ. "Derby Serbii"

Reprezentacja Polski udowodniła we czwartek, że utrzymuje znakomitą formę i celuje w mistrzostwo świata. Siatkarze Nikoli Grbicia nie dali w ćwierćfinale szans Turkom i pewnie wywalczyli awans. "Polacy - red.) osiągnęli to po zaledwie 80 minutach gry i wielkim pokazie siły" - relacjonował Jakub Balcerski ze Sport.pl. Na tym jednak nie skończył. "Takiej serii występów w półfinale tej imprezy aktualnie nie ma też żadna inna kadra" - dodał, zaznaczając, że po raz czwarty z rzędu awansowaliśmy do strefy medalowej.

Serbskie media zareagowały na triumf Polaków. Oto co napisali

Dziennik "Novosti" stwierdził, że Nikola Grbić okazał się lepszy od Slobodana Kovaca, selekcjonera reprezentacji Turcji. "Polacy byli faworytami i pokazali, że nie bez przyczyny. Udowodnili, co potrafią i zasłużenie znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn na świecie" - przekazano, zapowiadając, że teraz dojdzie do "wielkiego starcia" między Polską a Włochami.

Portal Sport Alo napisał, że Grbić wygrał "serbskie derby". "Polska o krok od tytułu mistrza świata" - brzmi tytuł artykułu. Poza tym podkreślono, że naszym najskuteczniejszym zawodnikiem był Wilfredo Leon, który zdobył 13 punktów. Soccerportal.rs oznajmił, że Polska "wdarła się" do półfinału mistrzostw świata. Dodano również, że nasz zespół "nie miał litości" dla rywala. "Pokazał siłę i odwagę - wszystko rozstrzygnęło się w zaledwie półtorej godziny" - podano.

Sam zainteresowany wymownie zareagował na to spotkanie. - Siatkówka jest szybka, rzeczy na parkiecie dzieją się tak dynamicznie, że nie można być niczego pewnym. Niezależnie, czy wygrywasz 2:0 (w setach - red.), czy przegrywasz 0:2, czy różnica wynosi 6-7 punktów, zawsze jest szansa na powrót - dla ciebie lub przeciwnika. Jeśli stracisz koncentrację na 3-4 minuty, to wystarcza - powiedział Grbić.

- Dlatego kluczowym słowem jest "ciągłość", skupienie się na tym. Robienie wszystkiego, co możemy, w każdej piłce. Co nie jest proste, łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Jedna rzecz to przygotowanie fizyczne, robienie w tym aspekcie wszystkiego jak należy, bycie w formie. Jednak przy braku skupienia nie ma znaczenia, że jesteś w formie, jeśli nie pamiętasz, co masz robić lub w jaki sposób najlepiej osiągnąć dany cel - dodał.

Mecz Polska - Włochy odbędzie się w sobotę 27 września. Początek o godz. 8:30.